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हादसा:ट्राले के ब्रेक फेल, तीन गाड़ियों को रौंदकर ढाबे में घुसकर पलटा, 2 की मौत, 2 जख्मी

चंडीगढ़एक मिनट पहले
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  • जीरकपुर-शिमला हाईवे पर पिंजौर से 3 किमी दूर सूरजपुर में सवेरे 4 बजे हुआ हादसा

पिंजौर. जीरकपुर-शिमला हाईवे पर सूरजपुर के पास लाेहार घाटी में बुधवार सवेरे करीब 4 बजे एक बेकाबू ट्राला चार गाड़ियों को रौंदकर एक ढाबे में घुसने के बाद पलट गया। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि दो जख्मी हुए हैं। जिनकी मौत हुई है, उनमें ट्राले की टक्कर से क्षतिग्रस्त हुए ट्रक का चालक पवन कुमार (40) और दूसरा ट्राले में सवार 22 साल कश्मीर शामिल हैं।.

कश्मीर ने पीजीआई में दम तोड़ा। जबकि बस ड्राइवर सुखदेव और अजय को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हादसा ट्राले के ब्रेक फेल होने के कारण हुआ। ट्राला ड्राइवर की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।

ट्राले ने ऐसे एक के बाद एक गाड़ियों को मारी टक्कर...
1. लोड ट्राला पिंजौर की तरफ से पंचकूला जा रहा था। सुबह चार बजे सूरजपुर में ट्राले ने सबसे पहले एक बस को टक्कर मारी। टक्कर लगने से बस 7 मीटर की दूरी पर खड़े ट्रक में जा घुसी और ट्राला आगे निकल गया।
2. इसके बाद ट्राले ने 50 मीटर दूर खड़े कैंटर को पीछे से टक्कर मारी। इसमें ड्राइवर सो रहा था। जोरदार टक्कर लगने से वह अंदर जोर से उछला और सिर पर गंभीर चोट लगी। ड्राइवर पवन कुमार निवासी करनाल को अस्पताल पहुंचा गया, मगर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया।
3. कैंटर के बाद ट्राले ने यहां से 70 मीटर दूर खड़े एक ट्रक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर से ट्रक के एक साइड से परखच्चे उड़ गए और बचा हुआ हिस्सा कबाड़ के गोदाम में घुसा। ट्रक में ड्राइवर-क्लीनर सवार थे। दोनों जख्मी हो गए।
4-5. ट्रक को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करने के बाद ट्राला एक ढाबे में घुसकर पलट गया। यहां ढाबा मालिक और उसका बेटा ट्राले की चपेट में आने से बाल-बाल बचे। ढाबा मालिक ने बताया कि वे सामान लेने अंदर ही गए थे कि पीछे से ट्रक घुस गया। अगर बाहर होते तो वे इसके नीचे आ सकते थे।

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