पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Chandigarh
  • UT Administration Imposes Ban On Firecrackers Due To Lower Levels Of Infection And Pollution; A Total Of 133 New Cases Were Found On Friday

ट्राई सिटी में कोरोना के कारण बड़ा फैसला:चंडीगढ़ में दीपावली पर नहीं गूंजेंगे पटाखों के धमाके, प्रशासन ने लगाया बैन

चंडीगढ़7 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
सिर्फ चंड़ीगढ़ ही नहीं कई राज्यों  और राजधानी दिल्ली में भी पटाखों पर बैन लगा है।
  • चंडीगढ़ में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यूटी प्रशासन ने फैसला लिया
  • शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 133 नए मरीज मिले

चंडीगढ़ में भी पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। चंडीगढ़ में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यूटी प्रशासन ने यह फैसला लिया है। यहां जिक्रयोग्य है कि शहर में बढ़ रहे पॉल्युशन के स्तर के मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। सिर्फ चंड़ीगढ़ ही नहीं कई राज्यों और राजधानी दिल्ली में भी पटाखों पर बैन लगा है। चंडीगढ़ में कोविड 19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51 से 60 और आईपीसी की धारा 180 के तहत केस किया जाएगा।

चंडीगढ़ में आए 133 मामले

चंडीगढ़ में फिर से संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को 133 नए मामले आए और 63 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं एक मरीज की संक्रमण से मौत हो गई है। नए मामलों के साथ अब चंडीगढ़ में कुल 14927 संक्रमित हो गए हैं। वहीं वर्तमान में 772 एक्टिव मामले हैं और 13925 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से कुल 230 अपनी जान गंवा चुके हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंजयपुर में 100 की स्पीड से ऑडी दौड़ा रही लड़कियों ने युवक को टक्कर मारी, 30 फीट दूर मकान की छत पर गिरा, मौत - राजस्थान - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें