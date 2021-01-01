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स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट:विश्वराज कंपनी बाहर, अंतिम तारीख से 9 दिन बाद भरी थी फीस

चंडीगढ़2 मिनट पहले
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स्मार्ट सिटी - Dainik Bhaskar
स्मार्ट सिटी
  • स्मार्ट सिटी की टेक्निकल कमेटी के निर्देश पर अब नए सिरे से कॉल किया जाएगा मनीमाजरा में 24 घंटे वॉटर सप्लाई का टेंडर

मनीमाजरा में 24 x7 वाॅटर सप्लाई के लिए 162 करोड़ का टेंडर स्मार्ट सिटी की ओर से दोबारा से काॅल किया जाएगा। पहले लगाए गए टेंडर में शामिल विश्वराज एन्वायर्नमेंट कंपनी ने अंतिम तारीख से 9 दिन बाद टेंडर फीस का डिमांड ड्राफ्ट स्मार्ट सिटी ऑफिस में जाकर जमा करवाया। जबकि टेंडर की कंडीशन अनुसार कंपनी 19 दिसंबर तक जमा करवा सकती थी। लेकिन कंपनी ने 24 दिसंबर को जमा करवाया।

इसलिए इस कंपनी को बुधवार को स्मार्ट सिटी की टेक्निकल कमेटी ने अयोग्य करार दिया। ऐसे में टेंडर में सिंगल कंपनी के योग्य रहने पर अब दोबारा से इस काम का टेंडर काॅल करने को कहा गया है। इस संबंध में बुधवार को ही चंडीगढ़ भास्कर के खबर प्रकाशित हुई थी। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 24x7 वाॅटर सप्लाई मनीमाजरा के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 16 नवंबर 2020 को 162 करोड़ 90 लाख का टेंडर काॅल किया।

टेंडर पहली दिसंबर को रिसीव करना था लेकिन स्मार्ट सिटी ने इसे बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया। उसी दिन तीन कंपनी (एसबी इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, विश्वराज एन्वायर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड और एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड ) टेंडर में आई।

इनमें से स्मार्ट सिटी की ईवैल्यूएशन कमेटी ने एसपीएमएल इंफ्रा को इसलिए रिक्जेक्ट कर दिया था क्योंकि कंपनी ने ऑनलाइन के बजाय डायरेक्ट स्मार्ट सिटी ऑफिस में टेंडर फार्म जमा करवा दिया। जबकि बाकी दो कंपनी को योग्य कर दिया।

लेकिन विश्वराज एन्वायर्नमेंट कंपनी के बारे में कमेंट लिख दिया कि इंडसइंंड बैंक का 14 दिसंबर को 17700 का बना डिमांड ड्राफ्ट स्मार्ट सिटी के पास ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में भेजा गया। स्मार्ट सिटी की टेक्निकल कमेटी मीटिंग में एमसी के चीफ इंजीनियर शैलेंद्र सिंह, प्रशासन के चीफ इंजीनियर के प्रतिनिधि डॉक्टर राजेश बंसल, हाउसिंग बोर्ड के चीफ इंजीनियर के प्रतिनिधि एसई पीडब्ल्यूडी बीएंडआर, चीफ आर्किटेक्ट के प्रतिनिधि शामिल थे। मीटिंग एडिशनल कमिश्नर कम एडिशनल सीईओ स्मार्ट सिटी अनिल कुमार गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इसे स्मार्ट सिटी के चीफ जनरल मैनेजर एनपी शर्मा ने भी अटेंड किया।

सीवीसी गाइडलाइन के अनुसार सिंगल कंपनी की फाइनेंशियल बिड नहीं खोली जा सकती...

हालांकि डिमांड ड्राफ्ट टेंडर रिसीव होने के चार दिन भीतर फिजिकल जमा करवाना था। लेकिन विश्वराज कंपनी ने 24 दिसंबर 2020 को स्मार्ट सिटी ऑफिस में बाईहेंड जमा करवाया। इसे स्मार्ट सिटी की टेक्निकल कमेटी ने पहले ही रिजेक्ट कर देना चाहिए था।

जिस तरह एसपीएमएल इंफ्रा का टेंडर डायरेक्ट समार्ट सिटी ऑफिस में जमा करवाने पर रिजेक्ट किया था। क्योंकि इस कंपनी ने भी टेंडर की कंडीशन को फॉलो नहीं किया। ऐसे में टेंडर में सिंगल कंपनी रह गई है। सीवीसी गाइडलाइन के अनुसार सिंगल कंपनी की फाइनेंशियल बिड नहीं खोली जा सकती है। इसलिए टेंडर दोबारा से लगाया जाए।

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