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फाइलें जलाने का मामला:चौकीदार ने कबूला- असिस्टेंट इस्टेट ऑफिसर के पीए ने जो कहा वो किया

संजीव महाजन | चंडीगढ़2 मिनट पहले
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फाइलें जलाने का मामला - Dainik Bhaskar
फाइलें जलाने का मामला
  • एईओ लोहान बोले- मेरे पीए का नाम ले रहा है तो हैरानी की बात है
  • डीसी ने कहा- पीए हो या अफसर, दोषी हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा
  • चौकीदार पंकज गिरफ्तार, 3 दिन के पुलिस रिमांड पर

संजीव महाजन | चंडीगढ़ करोड़ों की कोठियों की फाइलें जलाने के मामले में सिर्फ चौकीदार पंकज ही नहीं, अब असिस्टेंट इस्टेट ऑफिस भी शक के दायरे में है। पुलिस गिरफ्त में पूछताछ के दौरान पंकज ने असिस्टेंट इस्टेट ऑफिसर मनीष लौहान के पर्सनल असिस्टेंट (पीए) विभूषण उर्फ भूषण का नाम लिया है। इस्टेट ऑफिस के सेकेंड फ्लोर से फाइलें चुराकर जलाने के आरोपी पंकज ने इंटेरोगेशन में कहा है कि उसे कुछ नहीं पता, विभूषण ने जो कहा वह उसने किया। बयान मिलाने के लिए पुलिस ने पंकज के फोन की कॉल डिटेल चेक की। इसमें सामने आया कि 18 जनवरी की रात जब फाइलें जलाई गईं, तो उससे पहले विभूषण और पंकज की तीन-चार बार बातचीत हुई। हालांकि ज्यादातर फोन पंकज ने ही विभूषण को किए। पुलिस वीरवार को विभूषण से पूछताछ करेगी और यहा पता करने की कोशिश करेगी कि अफसर का पीए किसके इशारे पर और किसलिए चौकीदार के संपर्क में रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक न सिर्फ एईओ के पीए विभूषण बल्कि एक अन्य अफसर के पीए को भी पूछताछ के लिए समन भेजे जाएंगे।

सीनियर असिस्टेंट से भी पूछताछ, चौकीदार के संपर्क में था...

बुधवार को पुलिस ने इस्टेट ऑफिस के सीनियर असिस्टेंट राजिंदर मल्होत्रा से भी पूछताछ की। बताया गया कि पंकज बयान बदल रहा है, कभी विभूषण का नाम ले रहा है तो कभी मल्होत्रा का। जांच में सामने आया है कि पंकज की जब चौकीदार की नौकरी लगी, तो उसमें मल्होत्रा ने उसका खास साथ दिया। पंकज मल्होत्रा के भी संपर्क में था।

}कोर्ट में किया चौकीदार ने तमाशा, कहा पुलिस ने रातभर करंट लगाया

थाना-17 के एसएचओ राम रत्न ने पंकज को दोपहर 4 बजे जिला अदालत के जेएमआईसी मनु बिट्टू के समक्ष पेश किया। पुलिस ने आरोपी का पांच दिन का रिमांड मांगा। इससे पहले कोर्ट कोई फैसला सुनाती, पंकज ने पूरा ड्रामा किया। उसने कोर्ट में आरोप लगाया कि पुलिस ने रातभर उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर किया, करंट लगाया। इस पर कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए कि पहले सरकारी अस्पताल से पंकज का मेडिकल करवा कर लाया जाए। पुलिस उसे वापस ले गई और उसका मेडिकल करवाया गया, जिसमें किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने दोबारा पंकज को कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया।

^मेरे लिए हैरानी की बात है अगर पंकज मेरे पीए का नाम ले रहा है। चंडीगढ़ पुलिस पर पूरा विश्वास है और वह सच सामने लाकर रहेगी। जिसने भी फाइल जलाने में साथ दिया, उसको सजा मिलनी चाहिए। }मनीष लोहान, असिस्टेंट इस्टेट अफसर

^पीए हाे या काेई अफसर, काेई बख्शा नहीं जाना चाहिए। अभी पुलिस की तरफ से काेई रिपाेर्ट नहीं अाई है। रिपाेर्ट अाने के बाद मैं खुद कार्रवाई करूंगा। }मनदीप सिंह बराड़, डीसी चंडीगढ़

विभूषण से कई बार फोन पर बात करनी चाही। पहले वे मैसेज भेजते रहे कि वह ड्राइविंग कर रहे हैं, उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया।

...इधर, थाना-17 में पंकज के नाम से चिट्‌ठी }रात 1 बजे के बाद नहीं, 8 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज देखो पकंज को पुलिस ने मंगलवार रात गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले पंकज के नाम से एक चिट्‌ठी थाना-17 पुलिस और प्रेस को मिली। चिट्ठी पर भेजने वाले का नाम और घर का एड्रेस पंकज का है। चिट्‌ठी में लिखा है कि पंकज को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। जिस 18 जनवरी की रात फाइल चोरी की बात हो रही है, उस दिन शाम 6 बजे वह ड्यूटी पर आ गया था। उसने देखा था कि ऑफिस बंद होने के बाद एक हिंदू, एक सिख व्यक्ति, जींस पहने एक महिला, लेडीज सूट पहने एक और महिला इस्टेट ऑफिस में मौजूद थे। खुद गार्ड ड्यूटी में तैनात संदीप भी ऊपर से नीचे उतरा था। अगर पुलिस सच्चाई जानना चाहती है, तो पूरी सीसीटीवी फुटेज देखे। इस चिट्‌ठी के बाद पुलिस ने इस्टेट ऑफिस से न 17 जनवरी और उससे तीन दिन पहले तक की सीसीटीवी फुटेज की मांग की है।

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