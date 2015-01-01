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विरोध प्रदर्शन:खेल मैदान में बन रहा वॉटर टैंक, लोगों ने जताया विरोध

चंडीगढ़9 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • {निगम के अधिकारियों को भेजा मांग पत्र

मनीमाजरा शिवालिक गार्डन के पास बने स्पोर्ट्स ग्राउंड में 24 घंटे पानी सप्लाई देने को लेकर बनाए जाने वाले वाॅटर टैंक को स्थानांतरित करने के लिए लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों को मांग पत्र भेजा है। लोगों का कहना है कि मनीमाजरा के शिवालिक गार्डन के नजदीक बने दशहरा/ खेल ग्राउंड मे नगर निगम ने हाल ही में 24 घंटे पानी देने के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है।

जिसके तहत उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मनीमाजरा से इसकी शुरुआत करने की योजना बनाई है। जिसमें पानी की सप्लाई करने के लिए जो वाॅटर टैंक बनाया जाना है वह दशहरा ग्राउंड/खेल के मैदान में पास हुआ है। इससे खिलाड़ियों को खेलने में परेशानी होगी। लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले कई वर्षों से मनीमाजरा में खेल के मैदान को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था।

जिसके फलस्वरूप मनीमाजरा वासियों को शिवालिक गार्डन के पास बने दशहरा ग्राउंड को स्पोर्ट्स ग्राउंड में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। जिसके तहत वहां लाखों रुपए खर्च कर बास्केटबॉल का कोर्ट बनाया गया और साथ ही साथ फुटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल और क्रिकेट का भी प्रावधान दिया गया है। इस स्पोर्ट्स ग्राउंड में रोज बहुत से बच्चे शारीरिक व्यायाम करने आते हैं।

साथ ही खेलों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। इसलिए जो पानी का टैंक निगम की ओर से स्पोर्ट्स ग्राउंड में बनाने की योजना शुरू की गई है उसे बंद किया जाए। इस ग्राउंड में पानी का टैंक न बनाकर मनीमाजरा में अन्य खाली पड़ी जगह पर इस पानी के टैंक को बनाने के लिए प्रावधान किया जाए।

यह पानी का टैंक सुभाष नगर के पीछे खाली पड़ी जगह पर दर्शनी बाग के पीछे खाली जगह पर पिपली वाले टाउन के पीछे आसानी से बनाया जा सकता है। लोगों का कहना है कि मनीमाजरा के लोगों को कई वर्षों के बाद मिले इस खेल मैदान में बच्चे अपनी प्रतिभा निखार कर चंडीगढ़ का नाम खेलों में रोशन करेंगे। लिहाज़ा टैंक बनाने की योजना को बंद किया जाए।

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