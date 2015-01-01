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  • Way Clear For Passenger Trains, Farmers' Organization Agreed During Meeting With Chief Minister Captain Amarinder Singh.

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कृषि बिल:पैसेंजर ट्रेनों के लिए रास्ता साफ, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मीटिंग के दौरान किसान संगठन हुए राजी

चंडीगढ़8 मिनट पहले
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पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह(फाइल फोटो)
  • सोमवार शाम से 15 दिन के लिए कर दिए जाएंगे सभी ट्रैक खाली

किसानों ने पैसेंजर ट्रेन चलाने का रास्ता साफ कर दिया है। सोमवार शाम से पैसेंजर ट्रेनों के लिए भी सभी रेलवे ट्रैक खाली कर दिए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मीटिंग के दौरान किसान संगठन पैसेंजर ट्रेनें चलाने को राजी हो गए हैं।

किसान संगठनों का कहना है कि वे 15 दिन के लिए ट्रेन के ट्रैक खाली करेंगे। इस बीच कोई ठोस हल नहीं निकला तो वे दोबारा ट्रेनों से ट्रैक पर धरने पर बैठ जाएंगे। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। 30 नवंबर से पहले दूसरी समस्याओं का हल निकालने की भी कोशिश की जाएगी।

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