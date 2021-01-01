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  • 'We Also Get The Chicken Pox Vaccine', The DGP Also Gave A Certificate To Constable Rajni After Getting The Vaccine.

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टीकाकरण:‘हम चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी तो लगवाते हैं’, डीजीपी ने वैक्सीन लगवाने के बाद कॉन्स्टेबल रजनी को सर्टिफिकेट भी दिया

चंडीगढ़2 घंटे पहले
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जीएमएसएच-16 में वैक्सिनेशन से पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स की एंट्री की गई। - Dainik Bhaskar
जीएमएसएच-16 में वैक्सिनेशन से पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स की एंट्री की गई।
  • फ्रंटलाइन वॉरियर्स का वैक्सीन लगाते समय डीजीपी ने बढ़ाया हौसला, कहा-

बुधवार से चंडीगढ़ में फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोविशील्ड वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ। सुबह साढ़े 10 बजे सेक्टर-26 पुलिस हॉस्पिटल में चंडीगढ़ पुलिस की कॉन्स्टेबल रजनी बाला ने वैक्सीन लगवाई। इसके बाद डीजीपी संजय बेनीवाल ने वैक्सीन लगवाकर दूसरे मुलाज़िमों को भी प्रोत्साहित किया।

उन्होंने कहा- जब भी कुछ नई चीज आती है तो डर तो लगता ही है। लेकिन धीरे-धीरे हम एडजस्ट कर लेते हैं। हम चिकन पॉक्स और स्माल पॉक्स की वैक्सीन भी तो लगवाते ही हैं। कोविड वैक्सीन की दिशा में हम जल्द लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। सब इस बात से प्रेरणा लेकर वैक्सीन लगवाएं।

इससे पहले वह कॉन्स्टेबल रजनी बाला का हौसला बढ़ाते नज़र आए, कहा- मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूं, फिर भी वैक्सीन लगवाने से नहीं डरा। रजनी तो स्पोर्ट्स वुमन हैं, ये कहां डरेंगी। इसके बाद रजनी ने वैक्सीन लगवाई और फिर डीजीपी ने उन्हें वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट दिया।

सुबह 11 बजे के बाद जीएमसीएच-16 में नगर निगम कमिश्नर केके यादव ने वैक्सीन लगवाई। उनके साथ नगर निगम से 28 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने वैक्सीन लगवाई। कोरोनाकाल में जान गंवाने वालों का संस्कार करने वाली नगर निगम की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के पांच सदस्यों ने भी वैक्सीन लगवाई।

एसएसपी कुलदीप सिंह चहल, एसपी हेड क्वार्टर मनोज मीणा, एसपी ट्रैफिक केतन बंसल, श्रुति अरोड़ा और पुलिस हॉस्पिटल सेक्टर-26 की एसएमओ समेत 38 पुलिस अफसरों ने वैक्सीन लगवाई।

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