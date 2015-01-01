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  • With A Loan Of 5000 From The Online Company And Repaid With Interest, Yet The Messages Sent To Friends And Relatives Tell It To Pay Soon

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अजीब वाकया:ऑनलाइन कंपनी से 5000 का लोन लेकर ब्याज समेत चुकाया, फिर भी दोस्तों-रिश्तेदारों को गए मैसेज-इसे कहो जल्दी पेमेंट करे

चंडीगढ़20 मिनट पहले
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  • किसी की सामाजिक छवि बिगाड़ने का अपनी तरह का पहला मामला...

समाज में किसी की छवि खराब करने के लिए लोग पहले चुगली करते थे। किसी ने लोन न चुकता किया हो तो बैंक वाले घर के बाहर नोटिस लगाकर या अपने कर्मी भेजकर शख्स की बेइज्जती करते हैं। लेकिन अब सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं तो बेइज्जती भी ‘ऑनलाइन’ करने का तरीका शातिरों ने निकाल लिया है।

सेक्टर-20 के रहने वाले 31 साल के राहुल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल ने ऑनलाइन कंपनी सेे 5 हजार रुपए का लोन लिया था। 7 दिन में उसने यह लोन ब्याज समेत चुका भी दिया। लेकिन इस दौरान किसी ने राहुल के फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर ली और लोगों को मैसेज भेज दिया। लिखा कि ‘राहुल ने उनकी कंपनी से लोन लिया था और अब वह इसे चुका नहीं रहा है।

लोन लेते समय राहुल ने आपका नंबर बतौर रेफरेंस दिया था’। यह मैसेज मिलने के बाद जानकारों ने जब राहुल काे फोन किया तो इस मामले का पता चला। राहुल ने पुलिस हेडक्वार्टर में शिकायत दी है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।

राहुल के दोस्त बोले-लोन नहीं भरना था तो हमारा नंबर क्यों दे दिया...

राहुल ने बताया कि वॉट्सएप पर लोन के लिए एक मैसेज आया था। नवंबर महीने के आखिर में उसने ऑनलाइन कंपनी से पांच हजार रुपए का लोन ले लिया। 3 दिसंबर को ब्याज सहित साढ़े सात हजार जमा भी कर दिए। उनके बैंक अकाउंट से ये पैसे कट भी गए। कंपनी को इस बारे में सूचित किया, लेकिन आगे से जवाब मिला कि पेमेंट उनके अकाउंट में नहीं पहुंची है।

इसके बाद राहुल ने कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर इस बारे में बता भी दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद राहुल के एक दोस्त का फोन आया। उसने गुस्से में राहुल से कहा कि उसने जब लोन लिया था तो उसका नंबर बतौर रेफरेंस क्यों दिया? राहुल ने उसे बताया कि उसने किसी का नंबर नहीं दिया। कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन धीरे-धीरे अन्य जानकार-रिश्तेदारों के भी फोन राहुल को आने लगे।

मैसेज में ये लिखा था- लोन लेते समय राहुल ने आपका नंबर बतौर जानकार के तौर पर दिया था...

राहुल के दाेस्तों के वॉट्सएप नंबर पर मैसेज गया। लिखा था ‘राहुल ने 9888 रुपए का लोन लिया था, लेकिन वह इसे भर नहीं रहा है। लोन लेते समय राहुल ने आपका मोबाइल नंबर जानकार के तौर पर दिया था। अब आप राहुल को कहें कि दोपहर 1:30 बजे से पहले यह लोन भर दे। नहीं तो कंपनी आपको फोन करेगी’। इस मैसेज में राहुल की फोटो भी भेजी गई है।

मैंने तो कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे

राहुल ने कहा कि उसने लोन ब्याज समेत भर दिया है। इसके उसके पास सबूत भी हैं। उसने 7050 रुपए कंपनी के बताए अकाउंट नंबर में ट्रांसफर किए हैं। नहीं पता कि दोस्तों को क्यों मैसेज जा रहे हैं और कौन भेज रहा है। सोचा नहीं था कि 5 हजार रुपए का ऑनलाइन लोन उसकी छवि खराब कर देगा।

पुलिस जांच करेगी-मैसेज किसने भेजे

साइबर सेल में इस तरह का यह पहला मामला अाया है। साइबर सेल ने राहुल को जांच के लिए शुक्रवार सुबह बुलाया है। साइबर सेल जांच करेगा कि आखिर ये मैसेज किसने भेजे हैं? फोन को हैक किसने किया है। यह ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनी का काम है या फिर अन्य शरारती तत्वों का।

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