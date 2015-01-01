पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:श्रीनगर फ्लाइट में बीपी लो होने पर महिला हुई बेहोश, चंडीगढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग

चंडीगढ़18 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो
  • एयरपोर्ट पर नहीं मिली मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा, एयरफोर्स की एंबुलेंस में पहुंचाया अस्पताल
  • हालत ठीक होने पर शाम सात बजे महिला को अस्पताल से दी छुट्‌टी

दिल्ली से श्रीनगर जा रही गो एयर की फ्लाइट में सवार 45 साल की एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत ज्यादा खराब होते देख क्रू स्टाफ ने मेडिकल इमरजेंसी में फ्लाइट चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला लिया। गो एयर की फ्लाइट दोपहर 12.39 पर लैंड हुई। महिला को जब बाहर लाया गया तब वह बेहोशी की हालत में थी। महिला का नाम रोजी बताया जा रहा है।

एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा नहीं थी। ऐसे में एक प्राइवेट एंबुलेंस बुलाई गई। इसी बीच एयरफोर्स की एंबुलेंस भी बुलाई गई। प्राइवेट एंबुलेंस तो नहीं पहुंची, मगर एयरफोर्स की एंबुलेंस पहुंच गई। एयरफोर्स की एंबुलेंस में मरीज को रेस्क्यू कर टेक्निकल एरिया से जीएमसीएच-32 पहुंचाया गया। वहां पर इमरजेंसी में महिला को एडमिट किया गया।

जानकारी के मुताबिक महिला का बीपी लो हो गया था। साथ ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने की वजह से अचेत हो गई थी। हालांकि, शाम सात बजे उसे जीएमसीएच-32 में हालत सामान्य होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब यह महिला रविवार को चंडीगढ़ से श्रीनगर के लिए रवाना होगी। महिला के साथ उसके परिवार के दो लोग भी थे। फ्लाइट में 121 यात्री सवार थे। महिला को उतारने के बाद फ्लाइट दोपहर 1 बजकर 7 मिनट पर श्रीनगर रवाना हुई।

जब से फुटफॉल कम हुआ, तब से नहीं मेडिकल सुविधा...
लॉकडाउन के दौरान पैसेंजर फुटफाॅल कम होने के बाद से एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा नहीं है। पहले एयरपोर्ट पर एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की एक एंबुलेंस सुबह से रात तक खड़ी रहती थी। किसी भी तरह की इमरजेंसी में यह एंबुलेंस मरीज को तुरंत हॉस्पिटल ले जाती थी। लेकिन अब प्राइवेट अस्पताल ने सेवाएं वापस ले लीं, तब से यहां एंबुलेंस खड़ी नहीं होती।

ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा या कोई पैसेंजर ज्यादा बीमार हो जाए तो उनके लिए परेशानी हो सकती है। बेशक एयरपोर्ट को बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए अवॉर्ड मिल रहे हों, जमीनी हालात ऐसे होने पर सवाल खड़े होते हैं।

15 से 20 दिन में बहाल होगी सर्विस...
गो एयर की नई दिल्ली-श्रीनगर फ्लाइट की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। मरीज की हालत खराब थी। एयरपोर्ट पर तैनात एक डॉक्टर ने उसे देखा भी, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते एयरफोर्स की एंबुलेंस से उसे मोहाली के बजाय चंडीगढ़ के टेक्निकल रनवे के रास्ते से उसे जीएमसीएच-32 भेज दिया गया।

महिला अब ठीक है। उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। जहां तक मेडिकल इमरजेंसी का सवाल है तो इसके लिए टेंडर हो चुका है। 15 से 20 दिन में मेडिकल इमरजेंसी सर्विस बहाल कर दी जाएगी। अजय कुमार, सीईओ, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें