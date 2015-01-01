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  • Worshiping The Rising Sun On The Lake Of Sector 42, Chandigarh Today, Completed Chhath Puja, Full Of Faith For Three Days.

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छत पर छठ:चंडीगढ़ की सेक्टर-42 की लेक पर आज उगते सूर्य की आराधना कर तीन दिनों की आस्था से परिपूर्ण छठ पूजा संपन्न

चंडीगढ़12 मिनट पहले
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छठ व्रत करने वालों ने कोरोना संक्रमण से बचाव करते हुए अपने घरों पर ही पूजा अर्चना की।
  • कोरोना संक्रमण के कारण कई लोगों ने अपने घरों की छत पर की छठ पूजा
  • प्रशासन की ओर से भी लेक पर कम संख्या में लोगों को आने के लिए कहा गया था

चंडीगढ़ पूर्वांचल महासभा की ओर से शहर में छठ पूजा का आयोजन किया गया था। शहर के सेक्टर-42 की लेक पर आज सुबह लोगों ने पहुंच कर उगते हुए सूर्य की आराधना की और उसके बाद यह पूजा संपन्न हो गई। शहर में कई स्थानों पर घाटों का निर्माण किया गया था और उसमें पानी भर कर छठ व्रतधारियों ने वहां पूजा की।

शहर में कई लोगों ने अपने घरों की छत पर पूजा की
शहर में कई लोगों ने अपने घरों की छत पर पूजा की

शहर के बुड़ैल इलाके में लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर अपने घरों की छतों पर ही डूबते और उगते सूर्य की पूजा की। व्रत करने वालों ने अपनी सुविधा के अनुसार प्लास्टिक के बड़े टब और बाल्टियों में पानी भर कर उसमें खड़े होकर पूजा की और सुख शांति की कामना की। इस बारे में सुनील कुमार ने बताया कि इस बार प्रशासन की ओर से शहर की लेक पर ज्यादा लोगों को आने की मनाही थी और कोरोना संक्रमण के डर से लोगों ने अपने घरों पर ही पूजा अर्चना की।

आज सुबह उगते सूर्य की आराधना करने के लिए लोग तीन बजे से ही आने शुरू हो गए। उसके बाद उगते सूर्य की पूजा की और छठी मइया से सुख-शांति की कामना की। उसके बाद छठ व्रत करने वालों ने अपने व्रत को तोड़ा और प्रसाद खाया।

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