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आवेदन:औद्योगिक नीति के तहत मंजूर सब्सिडी को लेने के लिए कर सकते हैं आवेदन

चंडीगढ़3 घंटे पहले
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पंजाब सरकार ने आम औद्योगिक ईकाईयों और एक्सपोर्ट ओरिएंटिड यूनिट (ईओयू) को मंज़ूर की गई इंवेस्टमेंट इनसेंटिव , कैपिटल सब्सिडी लेने का विशेष मौका दिया है। मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने बताया कि कुछ औद्योगिक ईकाईयों औद्योगिक नीतियों तहत मंज़ूर हुई सब्सिडी लेने से रह गई थीं। इनमें से कई ईकाईयों बंद हो चुकी थीं। अब ऐसी ईकाईयों को यह राशि हासिल करने के लिए विशेष मौका दिया जा रहा है। इसके

लिए आनलाइन तरीके के अलावा जनरल मैनेजर, जिला उद्योग केंद्र के द्वारा अपने आवेदन कर सकते है। राज्य सरकार की तरफ से इन बंद ईकाईयों को उनकी योग्यता और पात्रता के सामने चालू वित्त वर्ष में 25 करोड़ रुपए का उपबंध किया था लेकिन ईकाईयों के मौजूदा पते विभाग के पास न होने के कारण उनके साथ संपर्क नहीं किया जा सका। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वरिष्ठता के आधार पर े 123 योग्य इकाईयों को सब्सिडी की मंज़ूर की गई राशि का वितरण किया जा चुका है।

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