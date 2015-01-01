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मांग:शिक्षा मंत्री से की खेल मैदान खुलवाने की मांग

कालकाएक घंटा पहले
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शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मिल कर कालका कॉलेज खेल मैदान जनता के लिए खोलने की मांग से अवगत करवाया। जानकारी देते हुए दमदमा ने बताया कि जब से यहां कॉलेज के सामने खेल मैदान है। कालका वासी तब से सैर व शारीरिक व्यायाम व खेलने की लिए के लिए इसी मैदान का प्रयोग करते आ रहे थे।

बताया कि अब विभाग द्वारा गेट पर ताला लगवा कर शहर वासियों के लिए खेल मैदान बंद कर दिया गया हैं। जिससे बजुर्ग सैर से वंचित हो रहे हैं बच्चे तथा नोजवान मोबाइल की काल्पनिक दुनिया मे धंसते जा रहे हैं। जिस बारे कालका के लोगों ने इस समस्या के बारे दमदमा को अवगत करवाया था। उन्होंने बताया कि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उसी समय निर्देशक शिक्षा विभाग को शहर वासियों के लिए मैदान खोलने के लिए कहा है।

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