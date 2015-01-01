पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

अपील:दिवाली पर विदेशी की जगह स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने की अपील

कालकाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • त्योहारों में लोग स्वदेशी सामान की तरफ हो रहे आकर्षित

कोरोना काल के दौरान भारत व चीन की सेना के बीच में झड़प के बाद देश प्रधानमंत्री द्वारा स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल पर जोर देने के की बात पर शहर के लोग अब दिवाली पर देश में बना सामान खरीदने पर ही जोर देने लगे हैं। जिसका बाजार में असर देखने को मिल रहा है।

लोग दुकानों पर जाकर चाइनीज सामान की बजाए देश में बने सामान का भाव पूछ रहे है। कालका के दुकानदार भी इस बात को लेकर खुश है कि अब देश में निर्मित मान की मांग चाइनीज समान से ज्यादा होने की उम्मीद है। दियो की मांग बढ़ी: पहले चीन से आने वाली लड़ियां ही बाजार में छाई रहती थी। स्वदेशी सामान के बजाय लोग इनको ज्यादा महत्व देते थे। लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि लड़ियों की जगह दिए जलाने में ही दिलचस्पी दिखाएंगे। वही दियो का काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि इस बार मांग ज्यादा होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर इस बार हम स्वदेशी सामान ही खरीद कर दिवाली मनाएंगे। चीन द्वारा हमारे देश के सैनिकों पर हमला किया गया था। जिसकी निंदा हम करते हैं। मेरी सभी को अपील है कि वह स्वदेशी सामान खरीदें। जिससे हमारा देश और मजबूत होगा और आत्मनिर्भर बनेगा। शुभम अरोड़ा, निवासी कालका।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें