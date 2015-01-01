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नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं:नए पदाधिकारियों को वकीलों ने दी बधाई

कालकाएक घंटा पहले
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कालका बार में कार्यरत अधिवक्ताओं ने कालका बार एसोसिएशन के नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। शुक्रवार को हुए चुनावों में रिटर्निंग ऑफिसर रहे अधिवक्ता योगेश मोहन शर्मा, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर संजीव कुमार व मुकुल कौशिक ने शांतिपूर्वक चुनाव के लिए बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों का आभार जताया और नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी।

इसके साथ-साथ कालका बार एसोसिएशन के पूर्व उप प्रधान अधिवक्ता देवव्रत चौधरी, अधिवक्ता विजेंद्र चंदेल, अधिवक्ता दीपक कौशल अधिवक्ता प्रतिभा कांत समेत अन्य अधिवक्ताओं ने नए प्रधान हरभजन सिंह राणा, उप प्रधान कुलविंदर सिंह राठौर, वही सचिव पद के लिए निर्विरोध चुने गए एस आर चौधरी व चुनाव में चुने गए खजांची अमित कंबोज को बधाई दी है।

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