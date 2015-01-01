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परेशानी:स्ट्रीट लाइटें न होने से लोग हो रहे परेशान

कालकाएक घंटा पहले
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खंभे पर लगी खराब स्ट्रीट लाइट।
  • निगम नहीं कर पाया स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अब परिषद से लोगों को उम्मीद

दस साल पहले कालका को पंचकूला नगर निगम का जोन बनाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राज्य सरकार ने कालका व आसपास के गांवों को मिलाकर इसे नगर निगम पंचकूला में शामिल किया था। उस समय क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर थी, कि वह भी अब नगर निगम का हिस्सा बनेंगे और शहरों के तर्ज पर उन्हें भी सुविधाएं मिलेगी।

लेकिन दस साल बीत जाने के बाद भी हालातों में कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। नगर निगम के ही अंर्तगत आने वाले स्ट्रीट लाइट व्यवस्था का हाल बद से बदतर रही। लोगों का आरोप है कि पूरे पूरे साल शहर में नए स्ट्रीट लाइट के सेट शहर के लिए उपलब्ध नहीं करवाएं जाते सालों पुरानी लाइटों को ही तोड़-मोड़ कर ठीक कर काम चला दिया जाता है, कुछ दिनों बाद दोबारा वह लाइटें खराब हो जाती है।

बाजार से लेकर कई काॅलोनियों में खराब पड़ी है स्ट्रीट लाइट्स: कालका की दुर्गा कॉलोनी की मेन सड़कों पर शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। खटीक मोहल्ला की बात करें तो कुछ स्ट्रीट लाइट्स को छोड़ बाकी सभी बंद दिखती है। वहीं मेन बाजार में सोडियम स्ट्रीट लाइट्स भी कई महीनों से खराब पड़ी है।

हम यहां पर 2 साल से रह रहे हैं। पिछले काफी समय से खंभे पर लगी यह लाइट बंद पड़ी है। यहां पर कोई भी इसे कभी देखने नहीं आया। - अंगूरी देवी, स्थानीय निवासी कालका।

नगर निगम द्वारा लाखों रुपए के संपत्ति टैक्स के नोटिस तो लोगों को भेजे गए लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया गया। गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं है, शरारती तत्व इसका फायदा उठाते हैं वह वारदातों को अंजाम देते है। कुछ लोगों का शाम के बाद घर से निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि रास्ते में लाइट नहीं होती। दीपांशु बंसल, राष्ट्रीय कन्वीनर आरटीआई सेल एनएसयूआई।

फंड आएगा उसके बाद ही स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक करवाई जा सकेगी। पूरे हरियाणा में स्ट्रीट लाइट बदली जानी है इसके तहत कालका में भी स्ट्रीट लाइट बदली जाएगी। अपूर्व चौधरी, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कालका।

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