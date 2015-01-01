पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोविड-19:कोरोना के 126 नए संक्रमित मिले, रिकवरी रेट अब 92.8% पर आया

पंचकूला2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • अब सेक्टरों से मिले रहे सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज, लोगों ने निगम को सैनिटाइजेशन के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने को कहा

पंचकूला में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 126 मरीजों की पुष्टि हुई हैं, जिसमें पंचकूला निवासी 72 मरीजों को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया हैं। अभी तक पंचकूला में 121 मरीजों की कोरोना वायरस से मौत भी हो चुकी हैं। वहीं, अभी तक जिले में 10,783 मरीज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें पंचकूला के 8,208 मरीज वायरस की चपेट में आ चुके हैं।

सीएमओ डाॅक्टर जसजीत कौर ने बताया कि हेल्थ केयर वर्कर अभी तक 163 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पंचकूला मँ अब 7,612 पाॅजिटिव केस ठीक हो गए हैं और 475 मामले एक्टिव हैं। इसके अलावा 1,03,724 व्यक्तियों के आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन सैंपल जांच के लिए लैब भेजे जा चुके हैं।

सेक्टर-20 से 7 संक्रमित मिले...

सीएमओ ने बताया कि बडाना कलां से 8, भूड से 1, आईटीबीपी से 2, कालका से 1, एमडीसी 5 से 2, नाडा साहिब से 1, पिंजौर से 1, रामपुर से 1, सकेतड़ी से 1, सेक्टर-10 से 1, सेक्टर-11 से 9, सेक्टर-12 से 1, सेक्टर-14 से 1, सेक्टर-15 से 3, सेक्टर-16 से 5, सेक्टर-17 से 3, सेक्टर-19 से 3, सेक्टर-2 से 1, सेक्टर-20 से 7, सेक्टर-21 से 5, सेक्टर-24 से 1, सेक्टर-25 से 1, सेक्टर-26 से 6, सेक्टर-7 से 1, सेक्टर-8 से 4 और सेक्टर-9 से 2 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं।

जिन सेक्टरों से ज्यादा केस आ रहे हैं, उन्हें निगम करे सैनिटाइज | फोरा की ओर से आरपी मल्होत्रा ने नगर निगम से डिमांड कि है कि अब दोबारा से कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने लगे हैं। इसके लिए अब दोबारा से निगम की ओर से स्पेशल ड्राइव चलानी चाहिए। जिसमे सबसे पहले उन सेक्टर को कवर करना चाहिए, जिसमें हर रोज काफी ज्यादा केस आ रहे हैं।

अब जब दोबारा से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं तो सबसे ज्यादा मामले अर्बन एरिया से ही अा रहे हैं। ऐसे में पॉजिटिव मरीजों के घरों को भी टाइम पर सैनिटाइज किया जाए। इसके अलावा संक्रमण को गंभीर लेते हुए आसपास के घरों पर भी दवाई का छिड़काव किया जाना चाहिए।

वहीं, सेक्टर-12 के राकेश अग्रवाल का कहना है कि कुछ ऐसे मामले देखने में आए है, जिसमें कोरोना ग्रस्त मरीज जब ठीक होता है तो निगम टीम उसके घर को सैनिटाइज करने में काफी वक्त लग जाता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें