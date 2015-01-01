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सुसाइड:खड़क मंगोली में 30 साल के व्यक्ति ने खुदकुशी की

पंचकूला2 घंटे पहले
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पंचकूला के खड़क मंगोली में एक व्यक्ति ने अपने ही कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक रजत ऑटो चलाता था और लंबे समय से अपने बच्चो के साथ अकेला रह रहा था। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खुदकुशी के कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है।

पंचकूला के सेक्टर-एक में मौजूद खड़क मंगोली में एक 30 साल के रजत ने अपने घर मे फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पड़ोस में रहने वाले लोगो को जब इसकी जानकारी मिली तो वह रजत को अस्पताल लेकर आए डॉक्टरों ने रजत को मृत घोषित कर दिया। सेक्टर-7 चौकी पुलिस ने अस्पताल पहुच कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस जांच अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 30 साल रजत निवासी खड़क मंगोली ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने बताया कि खुदकुशी के कारणों का अभी पता नही चल पाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक अपनी पत्नी से अलग रह रहा था और मृतक की मां के आने पर उसके बयानों पर मामला दर्ज किया जाएगा।

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