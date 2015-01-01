पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कार्रवाई:308 किलाे मिठाई के साथ 60 किलाे पिस्ता जब्त किया

पंचकूला4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

वीरवार देर शाम फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम ने चंडीमंदिर में मिठाई बनाने की फैक्टरी पर रेड डाली, जहां से काफी मात्रा में मिठाई जब्त की। मौके पर ही कई मिठाइयाें के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। जिस फैक्टरी पर रेड डाली गई, उसे 2018 में भी रेड सीज किया था और फैक्टरी चला रहे यूपी निवासी आरोपी पर केस दर्ज किया था।

वहीं, अब दाेबारा से फैक्टरी शुरू होने की सूचना डीसी पंचकूला काे दी गई थी, जिनके आदेश पर ही फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम ने रेड डाली। डेजिग्नेटिड ऑफिसर डाॅ. सुभाष चंद और डाॅ. गाैरव शर्मा ने सैंपल भरे। डेजिग्नेटिड ऑफिसर ने बताया कि भरत स्वीट्स से 308 किलाे मिठाइयाें के अलावा 60 किलाे पिस्ता मिठाई काे सीज किया। 87 किलाे मिठाई काे नष्ट भी किया। बताया कि सैंपल लैब में भेजे जा रहे है रिपाेर्ट आने पर कार्रवाई होगी। भरत स्वीट्स काे मुकीम अहमद चला रहा था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें