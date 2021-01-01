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वैक्सीनेशन:6219 हेल्थ वर्कराें काे वैक्सीन लगाने का टारगेट 19 दिन बाद भी पूरा नहीं

पंचकूला5 घंटे पहले
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  • आज फ्रंट लाइन वर्कराें काे टीका लगाने के लिए पहला सेशन

3 फरवरी से फ्रंट लाइन वर्कराें काे काेविशील्ड लगाने के लिए काम शुरू हाेना था। पंचकूला में ऐसा नहीं हुआ, क्याें कि अभी तक हेल्थ वर्कराें काे ही टीका नहीं लगाया गया है। वहीं, पहले विभाग 15 फरवरी से फ्रंट लाइन वर्कराें काे टीका लगाने के लिए सेशन शुरू करेगा।

अगर बात हेल्थ केयर वर्कर की करें ताे पिछले 19 दिनाें के बाद भी 6219 वर्कराें काे वैक्सीनेट नहीं कर पाया। अभी भी 3676 वर्कराें काे टीका लगाया गया है, जबकि 2543 वर्कराें काे अभी भी टीका नहीं लगाया गया। पंचकूला में बुधवार काे भी सिर्फ 4 हेल्थ सेंटराें में टीका लगाया गया, इसमें अल्केमिस्ट, पारस अस्पताल, ओजस और जनरल अस्पताल शामिल था।

इन सभी चार सेंटराें पर 400 वर्कराें काे टीका लगाया जाना था, जिसमें सिर्फ 188 वर्कराें काे ही टीका लगाया गया। पिंजाैर, कालका, सेक्टर 4 डिस्पेंसरी, सेक्टर 16 डिस्पेंसरी के अलावा अन्य हेल्थ सेंटराें पर हर सेशन में बेहद ही कम वर्कर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। अब विभाग की ओर से ज्यादा सेंटराें पर टीका लगाना बंद कर दिया है, जिसका कारण कम वर्कर आना है।

अब कम सेंटराें पर ही वैक्सीन लगाने के लिए काम किया जा रहा है। अब विभाग बिना हेल्थ वर्कराें का टारगेट पूरा किए बिना ही वीरवार से फ्रंट लाइन वर्कराें काे वैक्सीनेट करने के लिए काम शुरू कर रहा है। अभी तक 1900 के करीब फ्रंट लाइन वर्कराें काे पाेर्टल पर रजिस्टर्ड किया गया है। फ्रंट लाइन वर्कराें काे टीका लगाने के लिए पहला सेशन 15 से शुरू किया जा रहा है।

15 फरवरी के बाद नहीं लगेगा हेल्थ वर्कराें काे टीका
सभी हेल्थ वर्कराें के लिए विभाग की ओर से 15 फरवरी तक वैक्सीनेशन का काम बढ़ा दिया है। इसके साथ ही हेल्थ वर्कराें काे यह भी कह दिया गया है कि अगर 15 फरवरी के बाद काेई नया वर्कर टीका लगवाने के लिए आता है उन्हें नई डाेज नहीं लगाई जाएगी।

15 के बाद दूसरी डाेज वाले हेल्थ वर्कराें काे ही टीका लगाया जाएगा। अगर किसी भी हेल्थ वर्कर ने टीका लगवाना है ताे 15 तक ही लगवा सकता है। इसके बाद उनका नंबर सभी फेज खत्म हाेने के बाद ही आएगा।

कुछ सेंटराें पर कम वर्कर टीका लगवाने आ रहे है, जिससे हमने अब ज्यादा सेंटराें पर वैक्सीनेशन का प्राेग्राम बंद कर दिया है। अब कम सेंटराें पर ज्यादा वर्कराें काे लाने के लिए काम हाे रहा है। मैने सभी हेल्थ सेंटराें के इंचार्ज से बात की है, एसाेसिएश के साथ भी वर्कराें काे टीका लगवाने के लिए भराेसा दिलाया गया है।

वीरवार से पंचकूला में फ्रंट लाइन वर्कराें काे टीका लगाने के लिए पहला सेशन शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक करीब 1900 के करीब फ्रंट लाइन वर्कराें काे पाेर्टल पर रजिस्टर्ड किया जा चुका है।
- डाॅ. जसजीत काैर, सीएमओ, पंचकूला

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