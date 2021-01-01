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वारदात:बंद घर से 7 लाख की नकदी और ज्वेलरी चोरी

पंचकूला5 घंटे पहले
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  • पति जिम तो पत्नी गई थी जॉब पर, पीछे से सेक्टर-15 के एक मकान का ताला तोड़कर की चोरी
  • अब पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी कैमरे

सेक्टर-15 के एक मकान को चोरों ने उस समय निशाना बनाया, जब मकान में रहने वाला पति अपनी जिम और पत्नी बच्चे सहित अपने ऑफिस गई हुई थी। उस दौरान चोरों ने पीछे से मकान का लॉक तोड़कर 7 लाख रुपए कैश और लाखों रुपए की कीमत की गोल्ड ज्वैलरी चोरी कर ली।

जब मकान मालिक घर आया तो उसे चोरी की वारदात के बारे में पता चला। जिसके बाद मामले की शिकायत सेक्टर-14 पुलिस थाने में दी गई। जिस पर पुलिस और सीन ऑफ क्राइम की टीम मौके पर पहुंची। असल में सेक्टर-15 के मकान नंबर 2735 निवासी सुदन दत्ता के घर में चोरी हुई है।

सुदन के अनुसार वे पीरमुछल्ला में जिम चलाते हैं। लिहाजा वे रोजाना ही सुबह छह बजे घर से निकल जाते हैं और दोपहर करीब दो बजे वापस आते हैं। जबकि उनकी पत्नी सेक्टर-11 में एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के ऑफिस में जॉब करती है।

उसकी पत्नी रोजाना ही बच्चे के साथ घर से करीब 12 बजे निकल जाती है। ऐसे में वे घर को लॉक कर जाती है, जबकि घर की दो चाबियां हैं, एक उनके पास तो दूसरी पत्नी के पास। ऐसे में जो भी पहले आता है वह सुविधा के अनुसार लॉक खोल सकता है।

दत्ता के अनुसार जब वे जिम से करीब 2 बजे सेक्टर-15 में अपने घर पर पहुंचे तो बाहर के गेट का लॉक नहीं लगा हुआ था, जबकि गेट बंद था। ऐसे में जब वे घर के अंदर गए तो अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। कई जगहों पर सामान टूटा भी पड़ा था। अलमारी और लॉकर में रखा सामान भी गायब है।

दत्ता के अनुसार लॉकर के अंदर करीब 7 लाख रुपए कैश, दो गोल्ड की चेन, लेडीज गोल्ड की रिंग्स भी गायब मिली। वहीं, चोर छोटे बेटे की गुल्लक में रखे रुपए भी चुराकर ले गए। वहीं, शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू करने का दावा किया है।

सेक्टर-15 में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी गेट हैं, जबकि सिक्योरिटी पर सीसीटीवी कैमरों को भी लगाया गया है। इन सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ मकानों में लगे कैमरों को चैक किया जा रहा है। दत्ता के घर में दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में चोरी की गई है।

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