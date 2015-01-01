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कोविड-19:शनिवार को 77 नए संक्रमित मरीज मिले, 77 में से 60 मरीज पंचकूला के रहने वाले हैं

पंचकूलाएक घंटा पहले
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पंचकूला मे शनिवार को 77 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में अभी तक 117 लोगों की कोरोना संक्रमित होने से मौत भी हो गई हैं। शनिवार को आए कोरोना वायरस के 77 मामलों में पंचकूला में रहने वाले 60 लोग शामिल हैं। जिसके बाद अब जिले मे 9,806 मरीज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें पंचकूला के 7,443 मरीज संक्रमित हैं।

सीएमओ डाॅक्टर जसजीत कौर ने बताया कि शनिवार को 1 हेल्थ वर्कर संक्रमित पाए गए हैं। हेल्थ केयर वर्कर अभी तक 149 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पंचकूला मे अब 7 हजार 15 पाॅजिटिव केस ठीक हो गए है और 311 मामले एक्टिव हँ।

इसके अलावा 95,200 व्यक्तियों के आर.टी-पी.सी.आर और रैपिड एंटीजन सैंपल लिए गए हैं। सिविल सर्जन डॉ. जसजीत कौर ने बताया कि 77 नए मामले सामने आए हैं। जिसमें पंचकूला के मरीजों में सबसे ज़्यादा मरीज अर्बन एरिया से सामने आए हैं।

सिविल सर्जन डॉ. जसजीत कौर ने बताया कि शनिवार को एन्क्लेव से 3, बरवाला से 2, हंगोला से 1, कालका से 1, खेरी से 1, महेशपुर से 1, पिंजौर से 7, सकेतड़ी से 1, सेक्टर-10 से 1, सेक्टर-11 से 4, सेक्टर-12ए से 2, सेक्टर-15 से 4, सेक्टर-16 से 6, सेक्टर-18 से 3, सेक्टर-19 से 4 ,सेक्टर 20 से 2, सेक्टर-21 से 5, सेक्टर-25 से 5, सेक्टर-26 से 2, सेक्टर 28 से 1, सेक्टर-4 से 1 और सेक्टर-7 से 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं।

भीड़ वाली जगहों पर जागरूकता अभियान...

स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन सभी एरिया पर फोकस किया जा रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़भाड़ रहती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को अवेयर करने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई है जो शहर के कई सेक्टरों में जाकर लोगों को अवेयर कर रही है।

इसमें कई वालंटियर लोगों को पोस्टर के जरिए भी जागरूक कर रहे हैं। शनिवार को विभाग की ओर से कालका और पिंजौर एरिया में जागरूकता अभियान चलाया गया। यहां पर टीम की ओर से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क पहनने के लिए भी कहा गया।

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