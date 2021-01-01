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कार्रवाई:चोरी के मामले में पकड़ा गया आरोपी

पंचकूला5 घंटे पहले
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सेक्टर 2 स्थित एक मकान से नकदी और आभूषण चुराने के मामले पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी विजयपाल मुरादाबाद का रहने वाला है। असल में सेक्टर-2 निवासी राजेश कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि जब वह मकान का लॉक लगाकर कहीं गया हुआ था तो उस दौरान उसके घर से ₹20000 कैश और गोल्ड की ज्वेलरी चोरी हो गई थी। जिसके चलते सेक्टर 5 पुलिस थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया था।

मारपीट के मामले में आरोपी गिरफ्तार

पंचकूला. पिंजौर थाना एरिया में एक घर में घुसकर परिवार पर हमला करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने ज्योति, अर्जुन, गंगा सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया है। असल में पिंजौर निवासी रेनू ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके साथ घर में घुसकर मारपीट की गई है। रेनू को कई जगह पर चोटें भी आई थी। जिसके बाद रेणु को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं, पुलिस ने कई लोगों पर मामला दर्ज किया था।

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