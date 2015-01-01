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पुलिस की कार्रवाई:जाली वोट डालने का आरोपी 6 साल बाद हुआ गिरफ्तार

पंचकूला2 घंटे पहले
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विधानसभा चुनाव में जाली वोट डालने वाले आरोपी को पुलिस ने 6 साल बाद गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक 2014 विधानसभा चुनाव में सेक्टर-20 में पंजाब के मानसा के दिप्पी सिंह ने जाली वोट डालने का मामला सामना आया था।

जिसके बाद सेक्टर-20 थाना में दिप्पी सिंह के खिलाफ धारा 419, 171, एफ व 511 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक करीब 6 साल बाद दीप्पी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को हिरासत में भेज दिया।

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