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अवैध:ठेके के साथ में ढाबे पर बेची जा रही थी शराब

पंचकूलाएक घंटा पहले
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पिंजाैर में नालागढ़ रोड पर स्थित गिल ढाबे में शराब तस्करी का काम हाे रहा था। जहां लोगों को खुलेआम शराब पराेसी जा रही थी। इस ढाबे पर सीएम फ्लाइंग स्क्वायड टीम ने रेड की। इस दाैरान पुलिस की टीम काे ढाबे से 8 पेटी शराब मिली। वहीं फ्रीज में बीयर रखी हुई मिली। आरोपी केशर सिंह और गुरभीम सिंह भी इस संबंध में पुख्ता जानकारी नहीं दे सकें। ऐसे में पुलिस ने ढाबे के पास बने एक गोदाम को चेक किया, तो वहां से पूरे एक शराब के ठेके जितना स्टॉक मिला।

पुलिस ने 33 बाेतल देसी शराब, 17 हाफ, 7 बीयर ढाबे से, जबकि 52 शराब की पेटी, 24 पेटी हाफ को गोदाम से पकड़ा। वहीं, सेक्टर-5 थाने में भी शराब तस्करी का मामला सामने आया है। जिसमें पुलिस ने केस दर्ज किया हैं। सेक्टर-5 पुलिस थाने में सेक्टर 9 निवासी नरेश कुमार पर मामला दर्ज किया। उसके पास से देसी शराब के 16 हाफ, 10 क्वार्टर बरामद किए हैं।

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