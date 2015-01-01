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मीटिंग:बीट बाॅक्स बनवाने में मदद करेंगी एसोसिएशन

पंचकूलाएक घंटा पहले
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पंचकूला डीसीपी के साथ मीटिंग करती इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन।

इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन शहर में पुलिस बीट बॉक्स बनवाने में पंचकूला पुलिस को मदद देगी। बीट बॉक्स बनाने के लिए एसोसिएशन ने पुलिस अफसरों को ऑफर दिया है कि अगर पुलिस विभाग चाहे तो एसोसिएशन बीट बॉक्स बनवाने का खर्च उठाने को तैयार है।

फेस्टिवल सीजन में चोरी, छीना-झपटी, डकैती के मामलों पर लगाम लगाने के लिए इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, पंचकूला के पदाधिकारियों ने चेयरमैन अरूण ग्रोवर के नेतृत्व में पंचकूला पुलिस में डीसीपी मोहित हांडा के साथ मीटिंग की।

डीसीपी मोहित हांडा ने आश्वासन दिया कि फेस्टिवल सीजन में मार्केटों सहित पूरे शहर में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। डीसीपी ने क्राइम को रोकने के लिए पुलिस व इंडस्ट्रियलिस्ट की कोआर्डिनेशन कमेटी बनाने का भी फैसला किया।

इस कमेटी की कुछ दिनों बाद रेगुलर मीटिंग होगी और इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले फीडबैक पर पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। मीटिंग में को-आर्डिनेटर डी.पी. सिंगल, जनरल सेक्रेटरी राजन नंदा, उप प्रधान अमरनाथ गोयल, ज्वाइंट सेक्रेटरी विनय नारद, सुनील जैन शामिल रहे।

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