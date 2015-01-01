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लोगों की परेशानी:सेक्टर-26 में बीएसएनएल की तारें कटने से बच्चे नहीं लगा पा रहे ऑनलाइन क्लासें

पंचकूलाएक घंटा पहले
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सेक्टर-26 में इन दिनों एक मोबाइल कंपनी की ओर से ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा रही है। इससे बीएसएनएल की तारें कट गई है। बीएसएनएल फोन पिछले चार-पांच दिनों से न चलने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसायटी, सेक्टर-26 के प्रधान डी.एस. हीरा का कहना है कि कई शिकायतें करने के बाद भी तारें रिपेयर नहीं की गई है।

इन दिनों अधिकांश स्कूलों की ऑनलाइन क्लासें चल रही है। बीएसएनएल की तारें कटने से बच्चे ऑनलाइन क्लासें नहीं लगा पा रही हैं। इससे वाई फाई बंद होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। डी.एस. हीरा का कहना है कि कुछ जगह मोबाइल कंपनी ने अपनी ऑप्टिकल फाइबर डाल दी है लेकिन दो हफ्ते बीतने के बाद भी गड्‌ढों को नहीं भरा गया है।

कुछ जगह पार्क की टाइलें उखाड़ी गई थी जिन्हें दोबारा नहीं लगाया गया है। कई जगह गड्‌ढे किए गए हैं, जिन्हें एक हफ्ते से भरा ही नहीं गया है। इसमें बच्चों के गिरकर चोट लगने की आशंका बनी हुई है।

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