पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परियोजना:सेक्टर 6-7 डिवाइडिंग से शहर के सौंदर्यीकरण का अभियान होगा शुरू

पंचकूला5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
सेक्टर-20 में दमकल केन्द्र का उद् घाटन करते विधानसभा स्पीकर और मेयर। - Dainik Bhaskar
सेक्टर-20 में दमकल केन्द्र का उद् घाटन करते विधानसभा स्पीकर और मेयर।
  • 36 लाख होंगे खर्च, 3 महीने में पूरा होगा काम

पंचकूला निगम ने शहर के सौन्दर्यीकरण की बुधवार को शुरुआत कर दी। इसके तहत शहर को हरा-भरा, स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जाएगा। निगम इस पर 36 लाख रुपए खर्च करेगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पार्षद रितु गोयल ने बुधवार को सेक्टर-5 व 6 की डिवाइडिंग रोड पर गीता चौक के निकट नारियल फोड़कर सौंदर्यीकरण अभियान की शुरूआत की।

निगम की ओर से पहले चरण में सेक्टर 6-7, सेक्टर 1-2 व 1-6 की डिवाइडिंग रोड का सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। यह कार्य 3 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क किनारे लगभग एक किलोमीटर लंबे चैनल, ग्रिल, साढ़े तीन किलोमीटर थर्मो प्लास्टिक पेंट, सड़कों का पेच वर्क, साइन बोर्ड आदि लगवाए जाएंगे।

मुख्य द्वार व चौराहों पर फव्वारे, लाइटें आदि भी लगाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को सेक्टर-20 के सामुदायिक केन्द्र में दमकल केन्द्र का भी उद् घाटन किया। उप दमकल केन्द्र में दो गाड़ियों के अलावा मैनपावर उपलब्ध करवाई गई है। इस केंद्र मेंे आपातकाल के समय 40 फीट ऊंची इमारतों के लिए दमकल की गाड़ियां मौजूद रहेंगी।

विकास कार्यों पर 7.98 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। 5 टेंडर हो चुके हैं। शेष दो टेंडर भी प्राथमिकता के आधार पर जल्द लगाए जाएंगे। साथ ही शहर के सेक्टर-15 व 19 में वेडिंग जाेन तैयार किए जा चुके है। एक ही स्थान पर रेहड़ी-फड़ी के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। 1500 रेहड़ी फड़ी वालों की पहचान की गई है, जबकि अन्य राज्यों के चार हजार के लगभग वेंडर है।
ज्ञानचंद गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष

शहर के सौंदर्यीकरण अभियान के तहत यूरोपियन देशों की तर्ज पर सड़कों के किनारों पर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां बनाई जाएगी। रोड बर्म का रंग अब बदलकर पीला और काला किया जाएगा। सेक्टर-20 में उप दमकल केंद्र बनने से घग्गर पार सेक्टरों की पुरानी मांग पूरी हो चुकी है। आग लगने की घटना होने पर चंद मिनटों में घग्गर पार सेक्टरों में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच सकेगी।
कुलभूषण गोयल, मेयर, निगम

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser