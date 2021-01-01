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वारदात:जयसिंहपुरा में प्रिंटिग प्रेस से कंप्यूटर और कैश चोरी

पंचकूला5 घंटे पहले
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  • ताला तोड़ 15 हजार की नकदी, 1 कंप्यूटर चुराया

सेक्टर-23 स्थित चंडीमंदिर पुलिस थाने में एक चोरी का मामला सामने आया है। जिसमें सेक्टर-27 के साथ लगते गांव जयसिंहपुरा की एक दुकान का लॉक तोड़कर चोरी कर ली गई। इस दुकान में प्रिंटिंग प्रेस थी, जहां से एक कंप्यूटर और करीब 15 हजार रुपए कैश चोरी किया गया है। दुकान मालिक को जब इस वारदात के बारे में सुबह लोगों ने बताया तो मामले की शिकायत पुलिस को दी गई।

सेक्टर-28 के मकान नंबर 1006 निवासी भरत चौहान ने बताया कि वह सेक्टर- 27 के गांव जयसिंह पुरा में प्रिंटिंग प्रेस का काम करता है। चोर प्रिंटिग प्रेस से एक कंप्यूटर और करीब 15 हजार रुपए कैश चुराकर ले गया है। उसे आसपास के लोगों ने चोरी के बारे में बताया। जिसके बाद मामले की शिकायत सेक्टर-23 पुलिस थाने में दी। वहीं सेक्टर 23 चंडीमंदिर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 380, 457 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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