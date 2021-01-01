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शिलान्यास की तैयारी:सेक्टर-3 में क्रिकेट स्टेडियम की दशा सुधरी, 10 को होगा उद् घाटन

पंचकूला2 घंटे पहले
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सेक्टर-3 ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट स्टेडियम। - Dainik Bhaskar
सेक्टर-3 ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट स्टेडियम।
  • हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ने स्टेडियम को तीन साल की लीज पर लेकर किया कायाकल्प

ताऊ देवी लाल स्टेडियम, सेक्टर-3 में बना क्रिकेट स्टेडियम तीन माह पहले तक जर्जर हाल में था। यहां की ग्रिल, शीशे, कुर्सियां टूटी पड़ी थी। ड्रेनेज सिस्टम में कई फुट लंबी झाड़ियां उगी थी। ड्रेनेज से सांप निकलने के कई मामले सामने आ चुके थे। टॉयलेट की हालत खराब थी।

हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ने अक्टूबर महीने में स्टेडियम की देखरेख का जिम्मा संभाला था। बीते तीन माह में स्टेडियम की दशा सुधारने का प्रयास हुआ। अब स्टेडियम में नई बाॅलिंग मशीन लगाई गई है। नए पिच कवर और नेट प्रेक्टिस के लिए इंटरनेशनल स्टेंडर्ड के एस्ट्रो टर्फ खरीदे गए हैं। खिलाड़ियों के लिए बढ़िया कुर्सियां लगवाई गई है।

ग्रिल की रिपेयर कराने के बाद इन्हें पेंट कराया गया है। ड्रेनेज सिस्टम को भी ग्रिल लगाकर कवर किया गया है। स्टेडियम के लिए अलग मैनेजर नियुक्त कर उसे बढ़िया रूम दिया गया है। कोच के लिए अलग रूम बनाया गया है। जिम और किचन भी बनाया गया है। टॉयलेट रेनोवेट किए गए हैं। इस स्टेडियम का 10 फरवरी को उद्घाटन किया जाएगा।

इसके लिए रेनोवेशन का काम जोर-शोर से जारी है। ग्रिल पर पेंट हो रहा है। इस पर नुकीला लोहा लगाया जा रहा है ताकि कोई भी इसे फांद कर अंदर न आ सकें। खिलाड़ियों के बैठने वाली जगह के सामने स्टील की ग्रिल लगवाई गई है। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए जगह-जगह रंग-बिरंगे फूलों के गमले रखवाए गए हैं।

नए शीशे लगवाए गए हैं। गर्मियों में बैठने के लिए पंखे भी लगवाए गए हैं। पहले यहां पीने के पानी की भी सुविधा नहीं थी। पानी की सप्लाई को दोबारा शुरू कराया गया है। बिल न चुकाने के कारण बिजली विभाग ने यहां की बत्ती काट दी थी। अब 57 हजार रुपए का बिल चुका कर तीन फेज का बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन जमा कराया गया है।

यहां नई फ्लड लाइट्स लगवाई गई है। वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ने 1 नवंबर से स्टेडियम की मेंटेनेंस का जिम्मा संभाला था। स्टेडियम को तीन साल के लिए कार्पोरेशन को लीज पर दिया है। सितंबर, 2020 में कार्पोरेशन ने एचएसवीपी को दस साल के लिए लीज पर लेने का ऑफर दिया था।

15 से 25 साल के युवाओं की फीस 1000 प्रतिमाह
क्रिकेट स्टेडियम, सेक्टर-3 में कोचिंग के लिए रेट भी तय कर दिए गए हैं। 15 साल तक के बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी। 13 साल तक के बच्चों को बैट या बॉल नहीं पकड़ाई जाएगी। उनके लिए शारीरिक व्यायाम, योगा, मेडिटेशन सहित कई तरह की एक्सरसाइज होगी। कोचिंग के लिए 15 से 25 साल के युवाओं से हर माह 1,000 रुपये प्रतिमाह लिए जाएंगे। बीपीएल परिवारों के बच्चों को 25 प्रतिशत छूट और 25 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से ट्रेनिंग के 3,000 रुपए प्रतिमाह फीस ली जाएगी।

ग्राउंड की बुकिंग के रेट भी तय किए
क्रिकेट मैच व प्रतियोगिताओं के लिए बीसीसीआई से संबद्ध जिला व स्टेट बॉडीज की ओर से बुकिंग कराने पर 5,000 रुपए और जीएसटी, फर्म एंड सोसायटीज से रजिस्टर अन्य रजिस्टर्ड एसोसिएशंस, स्पोर्ट्स बॉडिज, फेडरेशन से 10,000 रुपए और जीएसटी, अन्य सभी क्लबों आदि से 15,000 रुपए व जीएसटी, कार्पोरेट जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आदि से 20,000 रुपए, डे एंड नाइट में जनरेटर्स के साथ मैच कराने के 50,000 रुपए व जीएसटी ली जाएगी।

घास लगवाने पर करीब 12.50 लाख खर्च होंगे

क्रिकेट स्टेडियम में काफी सुधार किए गए है। इसका उद्घाटन 10 फरवरी को करेंगे। बच्चों व युवाओं को क्रिकेट सिखाने के लिए कोच की भी नियुक्ति की जा रही है। यहां खिलाड़ियों के लिए जिम भी शुरू किया जाएगा। एचएसवीपी यहां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के स्टेंडर्ड के हिसाब से घास लगवाएगा।

यह घास जुलाई से सितंबर महीने में लगाया जाएगा। इस पर करीब 12.50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जुलाई माह में बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। उन दिनों में यहां घास लगवाया जाएगा। }विनीत चावला, सेक्रेटरी, हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग काॅर्पोरेशन

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