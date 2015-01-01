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विरोध:दलित-महिला उत्पीड़न के मामलों पर कांग्रेसयों ने किया प्रदर्शन

पंचकूलाएक घंटा पहले
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  • कांग्रेस की ओर से वीरवार को सेक्टर-5 में महिलाओं और दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस मनाया गया, प्रदर्शन भी किया

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी सैलजा का कहना है कि देश और प्रदेश में दलित और महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। वल्लभगढ़ में होनहार बेटी को सरेआम गोली मार दी गई। हाथरस, उन्नाव की घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं।

इन सब मामलों में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाए भाजपा की सरकारें उनके साथ खड़ी और उनका बचाव करती दिखती हैं। छेड़छाड़ के कई मामलों में भाजपा के सांसद, विधायक व नेता भी संलिप्त पाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से वीरवार को सेक्टर-5 में महिलाओं और दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस मनाते हुए प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।

उन्हें स्वयं पर होने वाली कार्रवाई का कोई डर नहीं हैं। इसके विपरीत जनता में डर है। महिलाओं और बेटियों में भय है। किसी के साथ कोई वारदात होने के बाद लोग इंसाफ के लिए थानों के चक्कर काटते रहते हैं लेकिन केस दर्ज नहीं होते है।

उन्होंने मांग की कि वल्लभगढ़ में सरेआम लड़की को गोली मारने वाले मुजरिम को जल्द सख्त सजा मिले। हर शिक्षण संस्थान के निकट लड़कियों की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स तैनात हो।

इस प्रदर्शन में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल के अलावा रामकृष्ण गुज्जर, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, पूर्व डिप्टी स्पीकर चौ. अकरम खान, कालका विधायक प्रदीप चौधरी, पूर्व मंत्री सुभाष बतरा, परमवीर, पूर्व मेयर उपिंद्र आहलुवालिया, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रावल विजय बंसल, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा सुधा भारद्वाज, संजीव भारद्वाज, रंजीता मेहता, राजपाल भूखरी, जसवीर मल्लौर, बंता राम, लहरी सिंह, चौ. रिसाल सिंह, सेवा दल की प्रदेश अध्यक्षा पूनम चौहान आदि ने भाग लिया।

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