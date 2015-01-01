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अवैध:सरकार की ओर से रोक के बावजूद पंचकूला शहर में बिक रहे पटाखे

पंचकूलाएक घंटा पहले
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सेक्टर-5, मद्रास स्टोर
  • दुकान मालिकों ने होम डिलीवरी शुरू की, छोटे दुकानदारों ने स्टॉक खत्म करने के लिए रेट कम किए

हरियाणा सरकार की ओर से शुक्रवार को इस बार दीवाली के मौके पर पटाखा बेचने व जलाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है। हैरानी की बात यह है कि सरकार के आदेश के बावजूद पंचकूला में शनिवार को पूरे दिन धड़ल्ले से पटाखों की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली।

पटाखा विक्रेता बेखौफ होकर अलग-अलग सेक्टरों की मार्केट में पटाखे बेच रहे हैं। न ही प्रशासनिक अधिकारी रोक रहे और न ही पुलिस कोई कार्रवाई कर रही हैं। यहां तक कि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर पटाखों पर पाबंदी के निर्देश जारी करने पर छोटे दुकानदार कम रेट पर अपना पटाखा सेल कर रहे हैं ताकि उनका स्टॉक खत्म हो सके।

सरकार के निर्देश के बाद पटाखा दुकानदारों की ओर से होम डिलीवरी भी शुरू की जा चुकी है। दुकान पर पहुंचने वाले खरीददारों को दुकानदार खुद होम डिलीवरी के लिए मोबाइल नंबर दे रहे हैं। यहां तक कि पटाखों की होम डिलीवरी का नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में भी सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग होम डिलीवरी के लिए कॉल कर सकें।

इन दुकानों पर दिखी सबसे ज्यादा भीड़...

शहर के कई सेक्टरों की मार्केट में धड़ल्ले से दुकानदार बिना किसी खौफ के पटाखा बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा सेक्टर-5 के मद्रास स्टोर और इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 बुढ़नपुर स्थित मां लक्ष्मी जनरल स्टोर में लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई।

उनके द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़क की फुटपाथ पर पटाखों को लेकर कई होर्डिंग्स व फ्लैक्स लगे थे। बावजूद इसके नगर निगम की ओर से उसे नहीं हटाया गया। इसके अलावा सेक्टर-4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20 सहित शहर के अन्य सेक्टरों में पटाखे शुक्रवार को बेचे गए।

ड्रॉ को लेकर संशय...

पंचकूला व कालका शहर में पटाखों के स्टॉल्स को लेकर 8 नवंबर काे होने के वाले ड्रॉ को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। प्रशासन की ओर से अभी तक ड्रॉ के कैंसिल होने को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

ऐसे में स्टॉल्स के लिए आवेदन भरने वाले लोगों में संशय बना हुआ है और वे रविवार को डीसी ऑफिस में ड्रॉ के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। बता दें कि पंचकूला में 410 के करीब और कालका में 120 से ज्यादा लोगों ने पटाखों के स्टॉल्स को लेकर आवेदन दिया है और 8 नवंबर को उसका ड्रॉ होना था।

क्या कहना है डीसी का
डीसी मुकेश कुमार आहुजा ने बताया कि सरकार की ओर से पटाखों पर पाबंदी को लेकर कोई लेटर नहीं आया है। सरकार के जो आदेश होंगे उसके तहत कार्रवाई होगी।

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