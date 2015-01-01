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जागरुकता:डाॅक्टराें ने मास्क को लेकर मरीजों को किया जागरूक

पंचकूलाएक घंटा पहले
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वीरवार काे सेक्टर-6 के जनरल अस्पताल में सीएमओ डाॅ. जसजीत काैर के अलावा कई सीनियर डाॅक्टराें ने अवेयरनेस कैंपेन चलाया। सभी ने अपने हाथाें में बाेर्ड पकड़े हुए थे, मुंह पर मास्क लगाकर एक दूसरे से दूरी बना रखी थी। अस्पताल में मरीजाें के अलावा उनके साथ आने वाले लाेगाें काे भी मुंह पर प्राेपर मास्क लगाने और एक से दूसरे के बीच कम से कम 2 गज की दूरी बनाने के लिए जागरूक कर रहे थे। एक तरफ विभाग की ओर से इस पहल काे चलाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर विभाग के ही डाॅक्टर और स्टाफ इन सभी नियमाें की धज्जियां उड़ा रहे थे।

वीरवार काे हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से लाेगाें काे जागरूक करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया। इससे पहले विभाग की ओर से शहर की मार्केटाें में भी काेराेना सेना नाम के वालंटियर तैनात किए गए। ये काेराेना सेना मार्केटाें में लाेगाें काे मास्क लगाने और दूरी बनाने के लिए जागरूक कर रहे है। इसके अलावा उन लाेगाें काे मास्क भी दे रहे हैं, जाे मास्क पहन कर मार्केटाें में नहीं आए। वहीं, अब सवाल खड़ा हाेता है कि अगर लाेगाें काे जागरूक करने वाले डिपार्टमेंट के स्टाफ ही नियमाें की धज्जियां उडाएंगे ताे लाेगाें काे कैसे अवेयर किया जा सकेगा। अस्पताल प्रबंधन की ओर से ओपीडी शुरू करने से पहले ही मरीजाें के लिए कुर्सियाें पर साेशन डिस्टेंसिंग के लिए क्राेस का साइन बनाया था। जिन पर मरीजाें काे नहीं बैठने की हिदायत थी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कांउटराें पर भी दूरी काे ध्यान में रखते हुए गाेले बनवाए है।

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