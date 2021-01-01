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अस्वच्छता:सेक्टर-15 मार्केट में सुलभ शौचालय के पीछे बन रहा डंपिंग ग्राउंड

पंचकूला5 घंटे पहले
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सेक्टर-15 की मार्केट में सुलभ शौचालय के साथ पिछले साल से डंपिंग ग्राउंड बनाया हुआ है। सेक्टर 15 में नगर निगम के सामान का ढेर लगा हुआ है। इससे यह एरिया गंदगी से भरा पड़ा हैं जिससे बदबू भी आती है। सिटीजंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एसके नैयर व सुनील जैन महासचिव का कहना है कि इस संबंध में दुकानदारों और लोगों की कई बार नगरायुक्त को िशकायत दी जा चुकी है। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

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