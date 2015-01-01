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हादसा:चलती कार में लगी आग, बाहर न निकल पाया चालक, जिंदा जला

पंचकूला4 घंटे पहले
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वीरवार देर रात पंचकूला-बरवाला हाईवे पर माैली गांव के पास दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की कार के साथ ही जलकर माैत हाे गई। आग लगने के कारणाें पता नहीं लग पाया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। गाड़ी चंडीगढ़ नंबर की थी और उसके आखिरी नंबर 9418 है।

बरवाला के माैली गांव के पास चलती स्विफ्ट डिजायर कार में आग लग गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि काफी दूर तक कार जलते ही चलती रही। इसके बाद डिवाइडर से टकरा गई। इससे आग और ज्यादा भड़क गई। ड्राइवर खुद काे कार से बाहर नहीं निकाल पाया, जिससे उसकी कार में ही जलकर माैत हाे गई। सूचना के 8 मिनट बाद एंबुलेंस पहुंची। फायर ब्रिगेड काे आधे घंटे से ज्यादा वक्त आग को बुझाने में लगा।

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