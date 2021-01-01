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हादसा:एचसीएल ऑफिस की पहली मंजिल पर आग

पंचकूला5 घंटे पहले
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आग लगने पर एचसीएल की बिल्डिंग में से निकलता धुआं। - Dainik Bhaskar
आग लगने पर एचसीएल की बिल्डिंग में से निकलता धुआं।
  • इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 पावर कॉलोनी में है ऑफिस
  • बैटरी से हुआ धमाका, कमरे में लगी आग, मौके पर पहुंचा फायर टेंडर

रविवार की दोपहर इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 स्थित पावर कॉलोनी में एचसीएल की बिल्डिंग में आग लग गई। आग की वजह से कमरे में रखे दो कंप्यूटर और कुछ फर्नीचर के जलने की जानकारी अभी तक सामने आई है। एचसीएल की ओर से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के तहत आने वाले एरिया के बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल तैयार किया जाता है।

ऐसे में देखना यह है कि क्या आग की वजह से सॉफ्टवेयर या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट तो नहीं जले जिसकी वजह से आगे कोई परेशानी हो। फायर विभाग की मानें तो दोपहर 3.45 मिनट पर उन्हें फोन से जानकारी मिली और उसके बाद मौके पर शाम 4 बजे फायर टेंडर भेजी गई।

फर्स्ट फ्लोर पर काफी धुंआ होने की वजह से करीब आधा घंटा आग बुझाने में लगा। फायर विभाग की मानें तो एक कमरे में रखा हुआ कुछ सामान जला। बिजली निगम की मानें तो एचसीएल की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में बैट्री रखा हुआ थी।

जिस में धमाका हुआ और उसकी वजह से आग लग गई। आग की वजह से कमरे में रखा हुए दो कंप्यूटर और कुछ फर्नीचर जलकर राख हो गया। निगम की मानें तो बिलिंग के सॉफ्टवेयर का काम ग्राउंड फ्लोर पर था इसलिए किसी भी तरह का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।

आग की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ
बिजली निगम के एक्सईएन संजीव सिवाच ने बताया कि दोपहर के समय एचसीएल ऑफिस में आग लगी थी और उसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।

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