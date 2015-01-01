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निर्माण कार्य:पांच मंजिला मल्टीलेवल पार्किंग का काम शुरू, 3 एकड़ में बनेगी

पंचकूला2 घंटे पहले
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सेक्टर-1 डीसी ऑफिस के बाद पंचकूला की दूसरी मल्टीलेवल पार्किंग का काम श्रीमाता मनसा देवी मंदिर परिसर में शुरू किया गया है। करीब 3 एकड़ एरिया में 5 मंजिला मल्टीलेवल पार्किंग की इमारत बनाई जाएगी। जिस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

श्रीमाता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक पार्किंग की इमारत के एक मंजिल पर करीब 50 से 60 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा और पूरी इमारत में करीब 300 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा होगी। मल्टीलेवल पार्किंग की इमारत का काम पीडब्ल्यूडी की ओर से शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट का काम अगले 2021 तक पूरा करना है।

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