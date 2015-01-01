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तैयारी:सुखदर्शनपुर में गौशाला का गोपाष्टमी पर उद्घाटन

पंचकूलाएक घंटा पहले
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  • शनिवार को विधानसभा स्पीकर और रियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने गौशाला का दौरा किया

सुखदर्शनपुर गांव में बन रही गौशाला का उद्घाटन 22 नवंबर को मनाई जाने वाली गोपाष्टमी पर होगा। उद्घाटन से पहले इसका निर्माण कार्य पूरा करने को लेकर जोर-शोर से काम चल रहा है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शनिवार को गौशाला का दौरा किया और माैके पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग भी उनके साथ थे।

एक शेड में 250 से 300 गाय रख सकेंगे: गौशाला पंचकूला नगर निगम की जमीन पर बनाई जा रही है। इसके निर्माण और संचालन का जिम्मा नगर निगम की ओर से माधव गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट को सौंपा गया है। ट्रस्ट के सदस्य वरिंद्र गर्ग का कहना है कि गौशाला में कुछ छह शेड बन सकते हैं। इनमें से तीन शेड बनकर तैयार हैं। एक शेड में गाय के खाने के लिए चारा रखा जाएगा।

शेष पांच शेड गायाें के लिए होंगे। इनमें से एक शेड में बैल रखे जाएंगे, जबकि एक शेड में गर्भवती गायों को रखा जाएगा। एक शेड में 250 से 300 गाय रख सकेंगे। गौशाला में करीब 1200 गाय रखने की व्यवस्था होगी।

उपले जलाने 46.6 प्रतिशत आक्सीजन मिलती है...

हरियाणा गौसेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग का कहना है कि आयोग कामधेनु दिवाली मना रहा है। इसमें गाय के गोबर से बने दीपक, लक्ष्मी, गणेश की मूर्तियां बनाई जा रही है। इन मूर्तियों के पूजन के बाद इनका घर में ही गमलों या गार्डन में विसर्जन किया जा सकता है। इन मूर्तियों के लिए इस्तेमाल गोबर बाद में खाद के तौर पर इस्तेमाल हो सकेगा।

बताया कि गोबर में एंटी रेडिएशन होता है जिससे घर में वायरस खत्म करने की क्षमता होता है। विज्ञान भी मान चुका है कि गाय के गोबर के उपले जलाकर 46.6 परसेंट आक्सीजन मिलती है। हवा में भी केवल 20.9 प्रतिशत ही ऑक्सीजन होती है

तीन रुपए का एक दीया...

सुखदर्शनपुर गांव में बनने वाली गौशाला में गाय के गोबर से दीये, लकड़ी, लक्ष्मी व गणेश की मूर्तियां बनाने की भी व्यवस्था होगी। वरिंद्र गर्ग का कहना है कि इसके लिए जल्द ही जरूरी मशीनरी खरीदी जाएगी। शहर की कुछ गौशाला में इस बार गोबर से दीये, लकड़ी, लक्ष्मी व गणेश की मूर्ति बनाई जा रही है। इनमें तीन रुपए में एक दीया बिक रहा है।

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