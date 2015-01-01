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भारत निर्वाचन आयोग:16 नवंबर से 15 दिसंबर तक वोट बनवाएं

पंचकूला34 मिनट पहले
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जिला प्रशासन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नए वोट बनवाने जा रहा है। लोग यह काम 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक करवा सकेंगे।

जो व्यक्ति 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु के हो जायेंगे या जिनके वोट किसी कारणवश नहीं बने है, वे बनवा ले।

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