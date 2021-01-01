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कार्रवाई:दिन में मार्केट से कब्जा और शाम को रेहड़ी-फड़ियां हटवाएगा एचएसवीपी

पंचकूला5 घंटे पहले
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अवैध कब्जे हटाती एचएसवीपी की टीम। - Dainik Bhaskar
अवैध कब्जे हटाती एचएसवीपी की टीम।
  • सेक्टर-15 की मार्केट में पहुंची एचएसवीपी की टीम, बूथ, शोरूमों की साइट से हटवाया कब्जा, 20 रेहड़ी-फड़ी को जब्त किया

शहर के अलग-अलग सेक्टरों में इंक्रोचमेंट को लेकर लगातार काम नहीं होता है। इसका नतीजा ये है कि मार्केट में बूथ, शाेरूमों की खाली साइट से लेकर पार्किंग और खाली जगह पर कब्जा हो जाता है। जिसे बाद में हटाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब दोबारा से शुरू हुई इंक्रोचमेंट ड्राइव के चलते तय किया गया है कि दिन में मार्केट एरिया या शहर में जहां भी कब्जा है।

उससे जमीन को खाली करवाया जाएगा। जबकि शाम को टीम मार्केट एरिया में रेहड़ी-फड़ियों पर कार्रवाई करेगी। जिस वजह से बुधवार को सेक्टर-15 की मार्केट से कब्जा हटवाया गया। जबकि शाम के समय दोबारा टीम सेक्टर-7, 9 सहित कई सेक्टरों की मार्केट में रेहड़ी-फड़ियों को हटवाने के लिए पहुंची।

खास बात यह है कि एचएसवीपी और पुलिस की टीम ही इस संबंध में काम कर रही है। जबकि निगम की ओर से अपनी टीम को फिल्ड में उतारा ही नहीं गया है। साथ ही इंक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान पहले ही रेहड़ी-फड़ी वालों को जानकारी मिल जाती है और टीम जैसे ही सेक्टर में जाने लगती है, उस सेक्टर की मार्केट में पहले ही टीम के आने की सूचना दे दी जाती है।

बूथों और शोरूम की साइट पर कब्जा मिला
बुधवार को एचएसवीपी की टीम सेक्टर-15 की मार्केट में पहुंची। इस दौरान बूथों से लेकर शाेरूमों की खाली साइट पर कब्जा मिला। जहां लोहे के पाइपों से लेकर अन्य सामान रखा हुआ था। कई जगहों पर झुग्गियों को भी हटाया गया। टीम ने दोपहर के समय कई रेहड़ियों और फड़ियों को जब्त किया और उनका सामान दो कैंटरों में भरा गया।

शाम के समय एचएसवीपी की टीम दोबारा से मार्केट एरिया में पहुंची। लेकिन मंगलवार को जिस मार्केट एरिया से 8 रेहड़ियों को जब्त किया गया था। वहीं बुधवार को 20 रेहड़ी-फड़ी को जब्त किया। सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट सेक्टर-7 और सेक्टर-9 की मार्केट में मिली।

इस्टेट ऑफिस के प्लान अनुसार दिन में मार्केट एरिया में दिन भर अतिक्रमण नहीं होता है। शाम के समय में रेहडिया लगती है। ऐसे में दिन भर कब्जो को हटवाया जाएगा। जबकि शाम के समय रेहड़ी फड़ी हटाने पर काम होगा। वही ये भी तय किया गया है, कि शाम के समय मार्केट ने राउंड लगाकर जिम्मेदारी को पूरा ना किया जाए। जबकि मार्केट में कुछ देर तक टीम रुके। यानी ये टीम अब मार्केट में रुकी रहेगी।
- एके दून, इस्टेट ऑफिसर, एचएसवीपी

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