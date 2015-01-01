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ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर:ठेकेदार से वसूली और अफसरों पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश

पंचकूला35 मिनट पहले
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भ्रष्टाचार के दो मामलों में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के सुझाव पर हरियाणा सरकार ने संबंधित सरकारी अधिकारियों व ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने व लाखों रुपए की वसूली के आदेश दिए है।

पहला मामला नगर निगम, पंचकूला से संबंधित है जिसमें नगर निगम की ओर से करवाए गए विभिन्न कार्यों में अनियमितताएं बरत कर सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने के आरोप थे।

स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की ओर से की गई जांच से पाया कि विभिन्न सेक्टरों में पुलों पर लोहे की चादरें व फ्रेम डालने, पुराने बस क्यू शेल्टरों को तोड़ने, वाहनों के लिए शेड बनाने व स्वच्छ भारत अभियान के साइन बोर्ड लगवाने के कार्यों में सरकार को करीब 8,81,443 रुपए की वित्तीय हानि पहुंचाई।

सरकार ने अब संबंधित ठेकेदारों से यह राशि वसूल करने सहित निगम, पंचकूला के 1 कार्यकारी अभियन्ता, 2 निगम अभियंताओं व 3 कनिष्ट अभियंताओं की लापरवाही मिलने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

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