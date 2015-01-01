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जीरकपुर बंद का असर:जीरकपुर से अंबाला पहुंचने में ही लग गए ढाई घंटे से ज्यादा

पंचकूलाएक घंटा पहले
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  • पंचकूला सहित जीरकपुर, पंजाब, अंबाला और दिल्ली जाने वाले रूट पर लगा जाम

जीरकपुर में बंद का असर वीरवार को पंचकूला में देखने को मिला। जाम के कारण पंचकूला की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव रहा। हालात ऐसे थे कि जीरकपुर-कालका हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद था। लिहाजा पंजाब, जीरकपुर एरिया, अंबाला और दिल्ली रूट पर जाने वाले लोगों को शहर में परेशानी का सामना करना पड़ा।

बेशक पंचकूला ट्रैफिक पुलिस की ओर से कई जगहों पर रूट्स को डायवर्ट किया हुआ था, लेकिन उससे राहत नहीं मिली। दोपहर से शाम तक ट्रैफिक रेंग-रेंग कर चलता रहा।

असल में जीरकपुर में पंचकूला से एंट्री बंद थी, जिससे जीरकपुर-शिमला हाईवे पर आने जाने वाली ट्रैफिक को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। लोग जाम में फंसे रहे। जबकि कुछ दिन पहने भी जीरकपुर में राजनैतिक रैली के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था।

पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने जीरकपुर-कालका हाईवे के ट्रैफिक को ओल्ड पंचकूला से डायवर्ट करना शुरू कर दिया था। जिसके चलते ओल्ड पंचकूला लाइट प्वाइंट के पास, सेक्टर-3 से हाईवे पर एंट्री-एग्जिट प्वाइंट, सेक्टर-21 के अंडरपास, सेक्टर-20,21 की डिवाइडिंग रोड पर पूरा ट्रैफिक डायवर्ट था। ऐसे में लोकल और शिमला रूट से आने वाली ट्रैफिक के कारण शहर में जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने सेक्टर-21 के पास तो बेरिकेडिंग की हुई थी। वहीं, होमगार्ड के जवानों को लगाया गया था।

शहर में सेक्टर 3/21 की डिवाइडिंग रोड से जीरकपुर की ओर से एंट्री बंद थी। हाईवे क ट्रैफिक को भी सेक्टर-3 /21 की डिवाइडिंग रोड से रामगढ़ की ओर डायवर्ट किया गया था। सेक्टर-20/21 के डिवाइडिंग रोड से ट्रैफिक को पीरमुछल्ला की ओर डायवर्ट किया गया। ऐसे में हाईवे पर ही जाम की स्थिति बन गई।

वहीं, पीरमुछल्ला तक जाने वाली गाड़ियों की भी लाइनें लग गई। सेक्टर, पीरमुछल्ला और जीरकपुर पहुंचने वाले लोगों ने गाड़ियों को सेक्टर-21 की सड़कों से निकलने लगे। साथ ही दिल्ली जाने वाले लोगों को रामगढ़ से मुबारिकपुर रोड पर निकाला। मुबारिकपुर रोड पर गड्‌ढे और भारी ट्रैफिक के कारण भी जाम लगा। इस दौरान कोई पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं था, जो जाम को खुलवा सकें।

^मुझे तो अंबाला किसी काम से जाना था, इसलिए सोचा था, कि यहां से जीरकपुर और उसके बाद सीधा अंबाला, लेकिन जब जीरकपुर जाने लगा, तो देखा कि पुलिस ने बेरिकेडिंग की हुई है। जब हम सेक्टर-21 से घग्गर पार के सेक्टरों की ओर भी जा रहे थे, तो यहां गाड़ियों की लाइनें लग गई थी। जब रामगढ़ से मुबारिकपुर रोड पर टर्न लिया, तो गड्‌ढों के साथ-साथ जाम लगा हुआ था। जिसके चलते हमें पंचकूला से अंबाला पहुंचने में ही ढाई घंटे लगे।
साहिल नाहर, वाहन चालक

^जीरकपुर में किसी काम से जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन पंचकूला में ही जाम की स्थिति पैदा हो गई। जिसके बारे में पहले पता ही नहीं चला था, जब सेक्टर-20/21 की डिवाइडिंग रोड पर पहुंचा तो गाड़ियों की लाइनें लगी हुई मिली। सेक्टर-21 से पीरमुछल्ला तक ही पौने घंटे में पहुंचा। उसके बाद यहां से आगे जाने में तो और ज्यादा देर लग गई। पंचकूला पुलिस सही तरीके से ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर पाई।
पंकज कुमार, वाहन चालक

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