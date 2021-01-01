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बैठक:शहरी सरकारों का खजाना भरने के लिए विधानसभा बनाएगी कानून

पंचकूला5 घंटे पहले
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  • शहरों को जगमग करने, सौंदर्यीकरण, कचरा निस्तारण पर खर्च होगा पैसा, पंचकूला को मिलेगा विशेष लाभ, विज्ञापन साइटें खाली रहने से हो रहा नुकसान
  • {बैठक में मेयर, विस स्पीकर और हरियाणा शहरी निकाय विभाग के अधिकारी मौजूद रहे

हरियाणा के शहरी निकायों का खजाना भरने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए है। नगर निगमों, परिषदों और पालिकाओं के राजस्व में विज्ञापन की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा विधानसभा आगामी बजट सत्र में कानून बनाएगी। इस कानून के बनने से शहरी निकायों को अपने स्तर पर ही विज्ञापन की दरें तय करने का अधिकार मिल जाएगा।

कानून का प्रारूप शहरी निकाय विभाग तैयार करेगा। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सिद्धी नाथ राय और निदेशक अशोक कुमार मीणा ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ हुई बैठक में आश्वासन दिया। बैठक पंचकूला शहर में विज्ञापन न मिलने से हो रहे नुकसान की समीक्षा और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से बुलाई गई थी।

बैठक में मेयर कुलभूषण गोयल और हरियाणा शहरी निकाय विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। ‘शहरी सरकार’ माने जाने वाले शहरी निकायों की अर्थव्यवस्था में विज्ञापन की बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा के अनेक शहरों में विज्ञापन से होने वाली आमदनी काफी कम रही है।

कानूनी प्रावधान नहीं होने के कारण लोग अनेक स्थानों पर विज्ञापन तो लगा लेते हैं, लेकिन नगर निगमों को उनका हिस्सा नहीं देते। कार्रवाई करने पर ये लोग अदालतों में चले जाते हैं। इस कारण से स्थानीय निकायों के अधिकारी उन पर कार्रवाई करने से बचते हैं।

इसके साथ ही अधिकारियों ने जानकारी दी कि पंचकूला के झूरीवाला गांव में स्थापित किए जा रहे कचरा निस्तारण यूनिट पर तेजी से काम हो रहा है। इस यूनिट के शुरू होने से पंचकूला शहर का कचरा इकट्ठा करने और उसके निस्तारण का काम शुरू हो जाएगा।

हरियाणा शहरी निकाय विभाग तैयार करेगा मसौदा
विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने हरियाणा शहरी निकाय विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में जानकारी दी गई कि अनेक शहरों में विज्ञापन की दरें गुरुग्राम के अनुसार तय की गई हैं। इस कारण से यह दरें काफी ऊंची हो गईं और स्थानीय विज्ञापनदाता इसमें रुचि नहीं लेते, जिसका खामियाजा नगर निगमों और नगर परिषदों को भुगतना पड़ता है।

हरियाणा शहरी निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सिद्धी नाथ राय ने बैठक में आश्वासन दिया कि विधान सभा के आगामी सत्र तक विभाग कानून का ऐसा मसौदा तैयार करेगा, जिसके अनुसार नगर निकाय अपनी परिस्थितियों के अनुसार विज्ञापन की दरें निर्धारण और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकेंगे।

‘जगमग शहर’ योजना के तहत पंचकूला पहले जोन में
बैठक में पंचकूला में ‘जगमग शहर’ योजना लागू करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस योजना के तहत पंचकूला के प्रत्येक लाइट प्वाइंट पर एलईडी लाइट लगाई जाएंगी। इससे नगर निगम पर बिजली बिलों का बोझ कम होगा तथा पूरे शहर को जगमग किया जा सकेगा। प्रत्येक लाइट प्वाइंट की इंटरनेट के माध्यम से सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग होगी।

किसी भी सेक्टर या सड़क की एलईडी लाइट बंद होते ही इसकी जानकारी केंद्रीय मॉनिटरिंग यूनिट को मिल जाएगी, जिससे इसे तुरंत ठीक किया जा सकेगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा को 4 जोन में बांटा गया है और पंचकूला पहले जोन में आता है। जगमग शहर योजना की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आरईआईएल को सौंपी गई है।

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