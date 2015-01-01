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जागरुकता:लोगों को पानी का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार करने के लिए जागरूक किया

माेरनीएक घंटा पहले
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  • कोठी पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन, विकास योजनाओं पर तैयार हुई रणनीति

ग्राम पंचायत भोज कोठी में विशेष ग्राम सभा का आयोजन सरपंच खेमराज की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें सरपंच द्वारा पंचायत में किए गए कार्यों का ब्योरा दिया गया तथा वर्ष 2021-2022 में किए जाने वाले कार्यों की रूप रेखा तैयार की गई। बैठक में लोगों ने पंद्रहवंे वित्त आयोग, पांचवे वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम विकाश के कार्यों तथा जल संरक्षण के कार्यों को अंकित करवाया गया।

इस ग्राम सभा में विभिन्न विभागों से आए हुए कर्मचारियों ने भाग लिया और अपने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जल एवम स्वच्छता सहायक संगठन के बी.आर. सी. सुभाष चंद्र ने उपस्थित लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि पानी हमारी सबसे बड़ी जरूरत है।

इसलिए पानी की बर्बादी को रोकते हुए पानी की बचत करने के लिए लोगों को पानी का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार करने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर उन्होंने जल जीवन मिशन की जानकारी भी दी । इस ग्राम सभा में एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से सक्षम युवा हुकमसिंह ने मेरी फसल मेरा ब्योरा तथा फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी।

ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से प्रभावती ने मिशन अंत्योदय के बारे में बताया। सरपंच खेम राज ने ग्राम सभा में कहा कि हमे अपनी पंचायत में मिल जुलकर रहना चाहिए और भाईचारे का परिचय देते हुए लोगों का साथ देना चाहिए।

इस ग्राम सभा मे मुख्य रूप से सरपंच खेम राज, हुक्म सिंह, बी.आर.सी. सुभाष चंद्र, सक्षम युवा हरदीप सिंह, ग्राम सहायक ईश्वर सिंह, महिला पंच गोमती देवी, रीना देवी, प्रभादेवी, भरत सिंह पंच, ईश्वर दत्त, ज्ञान चंद, लेख सिंह आत्मा राम आदि उपस्थित रहे।

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