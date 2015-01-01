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नियमों की अनदेखी:पुलिस के डर से कोई भी नहीं पहुंचा घग्गर नदी पर, लेकिन सेक्टरों में नहीं रखी दो गज की दूरी न मास्क का इस्तेमाल किया

पंचकूला2 घंटे पहले
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मास्क और दूरी भी है जरूरी, पर यहां नहीं दिखती

20 व 21 नवंबर को छठ पर्व का आयोजन हुआ। 20 की शाम करीब 5 बजे श्रद्धालुओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिखाया और 21 की सुबह को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिखाकर पर्व का समापन हुआ। पहली बार कोविड महामारी की वजह से घग्गर पुल पर जिला प्रशासन की ओर से छठ पर्व के आयोजन पर पाबंदी लगाई थी।

माजरी चौक से नाडा साहिब के रास्ते घग्गर पुल व स्टेडियम से घग्गर पार के सेक्टर जाने वाले घग्गर पुल पर करीब दो दर्जन से ज्यादा की संख्या पुलिस बर की तैनाती थी। पुल के दोनों ओर पुलिस की तैनाती को देखकर घग्गर नदी पर कोई भी पूजा करने नहीं पहुंचा। सुबह से लेकर देर शाम तक पुलिस घग्गर पुल के पास मौजूद रही।

सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई | श्रद्धालुओं ने सेक्टरों में छठ पर्व मनाया। सेक्टर-19 में एचएसवीपी की जमीन पर छठ पर्व मनाया गया। जिसमें 100 से ज्यादा श्रद्धालु व उनके परिजनों की भीड़ जमा थी। यहां तक कि सोशल डिस्टेसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और कई ने मास्क तक नहीं लगाए थे।

बावजूद इसके प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सोशल डिस्टेसिंग और मास्क के इस्तेमाल के लिए नहीं कहा।

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