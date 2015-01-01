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कार्रवाई:हर मार्केट की पार्किंग में लगेंगी फड़ियां

पंचकूलाएक घंटा पहले
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  • निगम कमाई के चक्कर में हर मार्केट में कोरोना काे दे रहा संक्रमण का न्याेता, स्वास्थ्य विभाग ने चेताया

नगर निगम ने पंचकूला के इतिहास में दीपावली पर पहली बार कमाई का साधन जुटाने के लिए लोगों की जान को आफत में डालने का प्रबंध कर दिया है। इस बार पंचकूला निगम ने शहर के लगभग हर सेक्टर में दिवाली पर तीन दिन के लिए स्टाॅल लगाने का फैसला किया है।

आज से पहले कभी भी शहर की पार्किंग में फड़ियां लगाने के लिए निगम की ओर से मार्किंग नहीं की गई। तीन दिन के लिए शहर की हर पार्किंग और दुकानों के आगे फड़ी बाजार सजा नजर आएगा। निगम की ओर से बूथ के आगे टैंट लगाकर स्टॉल लगाने के 500 रुपए प्रतिदिन, एससीएफ के आगे 1100 रुपए प्रतिदिन और एससीओ के आगे 3000 रुपए प्रतिदिन किराया रखा है।

मिठाई, ड्राइ फ्रूट्स या गिफ्ट की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानदार आमतौर पर टैंट नहीं लगाते। ज्वैलर, दवाई, स्टेशनरी, बेड शीट, दूध डेयरी वालों को दीपावली पर अलग से टैंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे में वे टैंट के पैसे देने के हक में नहीं है। शहर में कुल 1897 स्टाॅल लगाने की योजना तैयार की गई है।

एससीओ के आगे 406, एससीएफ के आगे 154, बूथ के आगे 966, डीएसएस के आगे 64, खाली जगह पर 307 स्टाॅल लगाए जाएंगे। सबसे ज्यादा सेक्टर-20 में स्टाॅल के लिए जगह का चयन किया गया है। यहां एससीओ के आगे 66, एससीएफ के आगे 27, डीएसएस के आगे 9 और खाली जगह पर 112 स्टाॅल लगाए जाएंगे। एमडीसी, सेक्टर-5 में एससीओ के आगे 126, बूथ के आगे 25, डीएसएस के आगे 21 स्टाॅल लगेंगे।

हम प्रदर्शन करेंगे
सेक्टर-15 मार्केट के दुकानदार निगम की अाेर से मार्केटों में दुकानों के आगे स्टाॅल लगवाने के विरोध में हैं। अगर दुकानों के आगे स्टाॅल लगवाया जाता है तो इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। दुकानों के आगे स्टाॅल बर्दाश्त नहीं होगा।
विजय शर्मा, अध्यक्ष, मार्केट एसोसिएशन, सेक्टर-15
कोरोना तेजी से फैलेगा
निगम का फैसला गलत है। शहर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मार्केटों में स्टाॅल लगाने की इजाजत देने से कोरोना तेजी से फैल सकता है। कम से कम निगम को इस साल इस तरह की इजाजत देने से परहेज करना चाहिए।
कुलदीप चितकारा, अध्यक्ष, व्यापार मंडल पंचकूला

यह तानाशाही फैसला है
यह एक तानाशाही फैसला है। पंचकूला के इतिहास में पहली बार इस तरह से वसूली का धंधा होने जा रहा है। ज्यादा दुकानदार दीपावली पर टैंट नहीं लगाते और यदि किसी ओर को उसकी दुकान के आगे जगह अलॉट कर दी गई, तो विवाद होंगे।
सुरेंद्र बंसल, प्रधान, मार्केट एसोसिएशन सेक्टर-9

यह मेरा अधिकार है
मेरी दुकान के आगे मुझे लगाना है या नहीं, यह मेरा अधिकार होना चाहिए। किसी ओर को मैं अपनी दुकान के आगे कैसे बैठने दूंगा। यदि धक्काशाही की कोशिश की गई, तो मजबूरन सभी मार्केटों को भी बंद कर प्रदर्शन करेंगे।
मोहित गुप्ता, प्रधान, मार्केट एसोसिएशन सेक्टर-7

यह अंधा कानून कहां का
यह अंधा कानून कहां का है। कोरोना के चलते एक तरफ चंडीगढ़ और सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया है, वहीं पंचकूला में कोरोना को बढ़ाने के लिये फड़ी बाजार लगाया जा रहा है। हम दुकानें बंद कर कोर्ट भी जा सकते हैं।
संजीव गोयल, महासचिव, डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन, पंचकूला

अनाधिकृत टैंट या स्टॉल वाले से दोगुनी राशि लेंगे
निगम ने शनिवार से बुकिंग शुरू कर दी है। कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए दुकानदार व रेहड़ी-फड़ी वाले निगम की एप से बुकिंग स्टॉल को डाउनलोड करके अलग-अलग सेक्टर में फीस जमा करने के बाद आॅनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं।

प्रत्येक दुकानदार को अपने टेंट तथा स्टॉल पर रसीद चस्पा करनी होगी। हर टेंट और स्टॉल की स्वीकृति/बुकिंग निरीक्षण के दौरान जांची जा सकेगी। यदि निरीक्षण में कोई अनाधिकृत टैंट या स्टॉल मिलता है, तो दोगुनी राशि वसूल की जाएगी। }जरनैल सिंह, कार्यकारी अधिकारी, निगम पंचकूला

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