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नई कार्यकारिणी का गठन:पंचकूला गढ़वाल सभा की 22 को होगी नई कार्यकारिणी गठित

पंचकूलाएक घंटा पहले
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पंचकूला गढ़वाल सभा की ओर से 22 नवंबर को वर्ष 2021- 2023 की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। यह जानकारी सभा के सचिव वीरेंद्र प्रसाद बहुगुणा ने शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि आम बैठक सेक्टर-19 के सनातन धर्म मंदिर में सुबह 11:00 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें गढ़वाल सभा पंचकूला, 2018-19 तथा 2019-20 का लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी तथा विगत 3 सालों में किए गए कार्यों का उल्लेख भी किया जाएगा।

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