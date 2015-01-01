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पुलिस प्रेजेंस डे:धनतेरस पर पंचकूला पुलिस लगाएगी 37 जगहों पर नाके

पंचकूला35 मिनट पहले
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पंचकूला पुलिस की ओर से 13 नवंबर काे धनतेरस पर पुलिस प्रेजेंस डे मनाते हुए शहर में लाेगाें की सुरक्षा के लिए 37 पुलिस नाके लगाए गए हैं।

पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा का कहना है कि शुक्रवार काे धनतेरस के साथ ही दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों में इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है।

ऐसे में शुक्रवार को शाम 4 बजे से राज 10 बजे तक स्पेशल चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे। पुलिस की ओर से लगे 37 नाकों पर आने-जाने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। सादे कपड़ों में भी पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।

इस स्पेशल अभियान के तहत सभी बाजारों में पंचकूला पुलिस की पीसीआर व मोटरसाइकिल राइडर भी सुरक्षा के लिए उपस्थित रहेंगे।

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