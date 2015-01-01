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मांग:लोग अपनी समस्याओंं को लेकर विधानसभा स्पीकर से मिले

बरवालाएक घंटा पहले
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खंड बरवाला के गांव रत्तेवाली का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिला। मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन अशोक शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खंड बरवाला के गांव रत्तेवाली में हुए झगड़े को लेकर प्रतिनिधि मंडल शनिवार को विधानसभा स्पीकर से मिला।

प्रतिनिधि मंडल में जिला परिषद के सदस्य देशराज पोसवाल, गांव के सरपंच रोकी राम, तरसेम शर्मा, राम सिंह, रामकरण, गांव श्यामटू के पूर्व सरपंच अंगद सिंह, गांव खटौली से पूर्व सरपंच नत्थू सिंह, गांव टोका के पूर्व सरपंच पहल सिंह, गांव मट्टावाली से पूर्व सरपंच रतीराम, बरवाला भाजपा मंडल के अध्यक्ष गौतम राणा आदि ने गांव में हुए माइनिंग के झगड़े को लेकर गांव की तरफ से बात रखी जिसमें उन्होंने बताया कि इस झगड़े में नामजद हुए व्यक्तियों में कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम भी लिखे गए हैं जो मौके पर मौजूद नहीं थे।

उन सबको बिना वजह पुलिस तंग कर रही है। इस पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन सब को आश्वासन देते हुए कहा कि जो व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं थे उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

उन सब की जांच के लिए गांव की तरफ से गांव के सरपंच रोकी राम, तरसेम लाल शर्मा, जिला परिषद सदस्य देशराज, पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी अशोक शर्मा ने 4 लोगों की एक कमेटी बनाई जो पुलिस के साथ बैठकर इस बात की तस्दीक करेगी कि जो व्यक्ति झगड़े में मौजूद नहीं थे उन पर पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई न करें और भविष्य में किसी प्रकार का गांव में तनाव न हो।

इस बारे में भी सरपंच तथा गांव के मौजूद व्यक्तियों ने बात रखी की पुलिस के साथ मिलकर गांव में शांति बहाली वह जो एक डर का माहौल है उसको ठीक करेंगे।

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