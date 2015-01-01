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बयान:गांव रत्तेवाली के लोग चोर नहीं हैं, चोर हैं ठेकेदार: अजय गौतम

पंचकूलाएक घंटा पहले
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जननायक जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अजय गौतम का कहना है कि गांव रत्तेवाली के लोगों पर पांच लाख चोरी करने का इल्जाम जो ठेकेदार लगा रहा है, वह सरासर गलत है। गांव रत्तेवाली के लोग मेहनत मजदूरी करके घर चलाते हैं। ये लोग चोर नहीं है।

चोर तो ठेकेदार है क्योंकि सरकार ने 10 फुट खुदाई की इजाजत दी थी और नदी को 30 फुट तक गहरा खोद दिया गया है। ठेकेदार ने खदान/ग्रेवल की चोरी की है। ठेकेदार पर चोरी चुपके ज्यादा खुदाई करने के लिए सरकार की ओर से जुर्माना भी लगाया जा चुका है।

इस वजह से ग्रामीणों को चोर ठहराने की बजाए ठेकेदार स्वीकार करें कि मैंने प्रशासन/गांव वालों की जमीन से ग्रेवाल की चोरी की है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच रिटायर जज या एसआईटी से जांच कराई जाए।

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