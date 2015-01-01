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तबादला:आरटीए सेक्रेटरी का हुआ तबादला, पद खाली; रायपुररानी तहसीलदार को कालका का एडिशनल चार्ज

पंचकूला2 घंटे पहले
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  • एक्साइज विभाग के अधिकारी संजीव मित्तल और शरीना खेरा का हुआ तबादला

सरकार ने पंचकूला आरटीए सेक्रेटरी 2014 बैच के आईएएस महावीर सिंह का तबादला कर दिया है। उन्हें कुरुक्षेत्र में एडीसी लगाया गया है। हाल ही में उनका तबादला पंचकूला नगर निगम कमिश्नर से आरटीए सेक्रेटरी के पद पर हुआ था। दूसरी ओर सरकार की ओर से पंचकूला आरटीए सेक्रेटरी पद पर अभी तक किसी अधिकारी को नहीं लगाया गया है।

बता दें कि आरटीए विभाग में पासिंग से लेकर कमर्शियल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को लेकर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। वहीं, अब आरटीए सेक्रेटरी का पद खाली होने के बाद लोगों के काम नहीं होंगे।

पंचकूला सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान एसके नैय्यर ने बताया कि सरकार को आरटीए सेक्रेटरी पद को खाली नहीं रखना चाहिए और किसी न किसी अधिकारी को तैनात करना चाहिए। ऑफिस में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन व पासिंग पर होने वाली धांधली को रोका जा सकें।

एक्साइज विभाग के 37 अधिकारियों का तबादला
एक्साइज विभाग की ओर से पूरे राज्य के जिलों के 37 अधिकारियों के तबादले की सूची वीरवार रात जारी की गई है। जिसमें पंचकूला एक्साइज विभाग के अधिकारी संजीव मित्तल का तबादला रेवाड़ी और शरीना खेरा का तबादला अंबाला किया गया है। विभाग की ओर से अंबाला एक्साइज से पवन गुप्ता को पंचकूला में लगाया गया है।

मेडिकल लीव पर है कालका तहसीलदार
जिला प्रशासन ने कालका तहसीलदार के छुट्‌टी पर होने पर रायपुररानी तहसीलदार को कालका तहसीलदार का एडिशनल चार्ज दिया है। बता दें कि कालका तहसीलदार विक्रम सिंगला पिछले कुछ दिनों से मेडिकल छुट्‌टी पर चल रहे हैं।

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